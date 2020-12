«Κλείνουν» ξανά Νέα Υόρκη, Λονδίνο και ολόκληρη η Ολλανδία

Μία μετά την άλλη οικονομίες ξανακλείνουν μπροστά στη δυναμική του νέου πανδημικού κύματος που επιβάλλει συνθήκες lockdown ενόψει Χριστουγέννων μετά τη νέα έκρηξη των κρουσμάτων. Το Λονδίνο τίθεται ξανά στην υψηλότερη βαθμίδα μέτρων, ένα βήμα πριν το νέο lockdown βρίσκεται η Νέα Υόρκη, ενώ καραντίνα 5 εβδομάδων ανακοίνωσε η Ολλανδία.

Ειδικότερα, μετά τη ραγδαία άνοδο των μολύνσεων στη βρετανική πρωτεύουσα έγινε γνωστό ότι τίθεται ξανά στην υψηλότερη βαθμίδα του συστήματος τριών επιπέδων που ισχύει στην Αγγλία για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν κάλεσε την κυβέρνηση Τζόνσον να κλείσουν νωρίτερα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα κολέγια, προτρέποντας τους μαθητές να στραφούν στην τηλεκπαίδευση. Ωστόσο, προειδοποίησε πως «εάν η κυβέρνηση αποφασίσει να επιβάλει περαιτέρω περιορισμούς στο Λονδίνο αυτήν την εβδομάδα, ο οικονομικός αντίκτυπος στις επιχειρήσεις θα μπορούσε να είναι καταστροφικός».

Από αρχές Δεκεμβρίου, η κυβέρνηση έχει θέσει σε εφαρμογή το σύστημα τριών επιπέδων στην Αγγλία με στόχο να θέσει υπό έλεγχο το δεύτερο κύμα της πανδημίας Covid-19, έπειτα από ένα lockdown διάρκειας ενός μήνα.

Σε όποια περιοχή εντάσσεται στο επίπεδο 3 της επικινδυνότητας, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

- Απαγόρευση συγκεντρώσεων σε εσωτερικούς χώρους, ιδιωτικούς κήπους ή στους περισσότερους υπαίθριους χώρους, εκτός από την κατοικία.

- Επιτρέπονται οι συναντήσεις έως 6 άτομα σε εξωτερικούς χώρους όπως τα πάρκα, οι παραλίες ή η εξοχή.

- Καταστήματα, γυμναστήρια και υπηρεσίες προσωπικής φροντίδας (όπως κομμωτήριο) μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά

- Μπαρ, παμπ, καφετέριες και εστιατόρια πρέπει να παραμείνουν κλειστά, εκτός από την παράδοση και τη διανομή στο σπίτι.

- Οι φίλαθλοι δεν μπορούν να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις σε γήπεδα.

- Οι χώροι ψυχαγωγίας σε εσωτερικούς χώρους - όπως αίθουσες μπόουλινγκ και κινηματογράφοι - πρέπει να παραμείνουν κλειστοί

- Συνιστάται στους πολίτες να μην ταξιδεύουν προς και από τις περιοχές της τρίτης βαθμίδας.

Προς νέο lockdown οδεύει η Νέα Υόρκη

Την ίδια ώρα, εν μέσω του δεύτερου κύματος πανδημίας και της έκρηξης των κρουσμάτων, στη Νέα Υόρκη φαίνεται να είναι θέμα χρόνου το νέο lockdown, όπως είπε ο Άντριου Κουόμο, κυβερνήτης της πολιτείας.

Ο Δήμαρχος Ντε Μπλάζιο επιβεβαίωσε ότι είναι πιθανό τις επόμενες ημέρες να υπάρξει νέο lockdown σημειώνοντας χαρακτηριστικά:

«Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ένα νέο lockdown μπορεί να έρθει και πρέπει να προετοιμαστούμε για αυτό τώρα, επειδή δεν μπορούμε να αφήσουμε αυτόν τον ιό να συνεχίσει να εξαπλώνεται».

NYC Mayor de Blasio says he agrees with recent comment by Gov. Cuomo about preparing for possibility of a "full shutdown"



"We need to recognize that that may be coming and we've got to get ready for that now, because we cannot let this virus keep growing" pic.twitter.com/pN7UBgVxNI