Κίνα: Συντριβή αεροσκάφους Boeing 737 με 132 επιβαίνοντες

Αεροσκάφος Boeing 737 της China Eastern Airlines που μετέφερε 132 άτομα συνετρίβη στην νοτιοδυτική Κίνα, μετέδωσε η κινεζική κρατική τηλεόραση.

Το αεροσκάφος πραγματοποιούσε πτήση από το Κουνμίνγκ στην Γκουανγκτσού και συνετρίβη στην περιοχή του Γκουανγκσί, προκαλώντας πυρκαγιά στην ορεινή περιοχή. Η σωστική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο αριθμός των θυμάτων είναι άγνωστος.

A China Eastern Airlines Boeing 737-800 operating flight MU5735 has reportedly crashed near Wuzhou in southern China. Initial reports say 133 onboard.pic.twitter.com/iipgQYGkhK