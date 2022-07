Κίνα: Βίντεο δείχνει τανκ να προστατεύουν τράπεζα εν μέσω σκανδάλου

Ένα βίντεο, που δείχνει παρατεταμένα τανκς σε δρόμο της Κίνας κάνει το γύρο του κόσμο μέσω διαδικτύου με το σχόλιο «η ιστορία επαναλαμβάνεται». Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, που επικαλούνται τους χρήστες που κατέγραψαν το περιστατικό, στην περιοχή Χενάν, στην νοτιοανατολική επαρχία Σανντόνγκ, τα τανκς αναπτύχθηκαν για να προστατεύσουν υποκατάστημα μιας τράπεζας που βρέθηκε στο επίκεντρο ενός σκανδάλου.

Το θέμα του σκανδάλου προέκυψε για πρώτη φορά τον Απρίλιο, όταν η South China Morning Post (SCMP), σε ένα άρθρο, ανέφερε ότι οι κάτοικοι των επαρχιών Henan και Anhui δεν είχαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω «αναβάθμισης συστήματος».

Το βίντεο από το Χενάν δείχνει μια μεγάλη σειρά από τανκς να εμποδίζουν τους ντόπιους να φτάσουν στο υποκατάστημα της τράπεζας, με τους τελευταίους να δείχνουν ταραγμένοι στην παρουσία των τεθωρακισμένων.

