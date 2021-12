Κένυα: Συμπλοκές μεταξύ βουλευτών στο κοινοβούλιο

Συμπλοκές ξέσπασαν σήμερα στο κοινοβούλιο της Κένυας μεταξύ βουλευτών, κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίασης για ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για τα πολιτικά κόμματα, ενόψει των γενικών εκλογών που προβλέπονται για τον επόμενο Αύγουστο.

Τουλάχιστον δύο βουλευτές αντήλλαξαν γροθιές και η συνεδρίαση διακόπηκε από τον πρόεδρο της κάτω βουλής, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσε τηλεοπτικό δίκτυο της Κένυας.

Ένας βουλευτής, ο Μπέρναρντ Κόρος, τραυματίστηκε στο μάτι κατά τη διάρκεια του καυγά και εθεάθη με αίμα να κυλάει στο πρόσωπό του. Ένας άλλος βουλευτής αποβλήθηκε από την αίθουσα έπειτα από εντολή του προέδρου.

This is the Kenyan Parliament @SecBlinken, you need to call President @M_Farmaajo and PM @AbiyAhmedAli so that they can help cease the hostilities in Kenya. It’s only fair, eh!#HandsOffSomalia



