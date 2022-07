Καύσωνας: Σε κόκκινο συναγερμό η Βρετανία- Καμπανάκι για την ποιότητα αέρα στην Ευρώπη από τους ειδικούς

Το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη θα παγιδεύσει τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, προκαλώντας υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα, ειδικά στα αστικά κέντρα , δήλωσε την Παρασκευή αξιωματούχος του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO)

«Η σταθερή και στάσιμη ατμόσφαιρα λειτουργεί ως καπάκι για την παγίδευση ατμοσφαιρικών ρύπων, συμπεριλαμβανομένων των σωματιδίων», είπε ο Λορέντζο Λαμπραντόρ, επιστημονικός υπεύθυνος του WMO, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη.

«Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα και τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία, ιδιαίτερα για τα ευάλωτα άτομα».

Η προειδοποίηση αυτή έρχεται την ώρα που η μετεωρολογική υπηρεσία της Βρετανίας (Met Office), μιας χώρας που δεν αντιμετώπιζε μέχρι τώρα καύσωνες, την κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εκδίδοντας κόκκινη προειδοποίηση «Ασυνήθιστος καύσωνας» σε περιοχές της Αγγλίας για τη Δευτέρα και την Τρίτη, οπότε και οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν επίπεδα ρεκόρ.

