Συνομιλίες Ρωσίας - Ουκρανίας: Καθεστώς ουδετερότητας με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας, πρότεινε το Κίεβο

Οι Ουκρανοί πρότειναν την υιοθέτηση ενός ουδέτερου καθεστώτος με αντάλλαγμα εγγυήσεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με τη ρωσική πλευρά στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να μην ενταχθούν σε στρατιωτικές συμμαχίες ή να φιλοξενήσουν στρατιωτικές βάσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, στις δηλώσεις του μετά τη λήξη των διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη ο εκπρόσωπος των Ουκρανών σημείωσε ότι το Κίεβο πρότεινε ένα νέο σύστημα για τις εγγυήσεις ασφαλείας.

Παράλληλα, τόνισε πως η Τουρκία είναι μία από τις πιθανές εγγυήτριες χώρες, προσθέτοντας πως το Ισραήλ, η Πολωνία και ο Καναδάς μπορούν επίσης να είναι εγγυήτριες. Επιπλέον, υπογράμμισε πως αν δουλέψει το σύστημα για τις εγγυήσεις ασφαλείας, τότε η Ουκρανία θα συμφωνήσει στο ουδέτερο καθεστώς, χωρίς όμως να περιλαμβάνονται ξένες στρατιωτικές βάσεις.

Επιπρόσθετα, είπε πως είναι απαραίτητη η διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος για την οποιαδήποτε συμφωνία με τη Ρωσία, ενώ τόνισε ότι πρέπει να υπάρξει πλήρης ειρήνη σε όλη την Ουκρανία για να έχει ισχύ η οποιαδήποτε συμφωνία.

Όσον αφορά στην Κριμαία, είπε πως ζητήθηκε η έναρξη διαβουλεύσεων με τη Ρωσία για το καθεστώς της τα επόμενα 15 χρόνια και κατέληξε λέγοντας πως περιμένουν την τελική και επίσημη απάντηση των Ρώσων, σημειώνοντας ότι βελτιώθηκαν οι συνθήκες για μια επικείμενη συνάντηση Ζελένσκι - Πούτιν.

«Αν καταφέρουμε να κατοχυρώσουμε αυτά τα σημεία – κλειδιά και για μας είναι το πιο σημαντικό, τότε η Ουκρανία θα είναι σε θέση να δημιουργήσει το τρέχον καθεστώς της ως μη πυρηνική χώρα στη μορφή μόνιμης ουδετερότητας», τόνισε ο Τσάλι.

«Δεν θα φιλοξενήσουμε ξένες στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή μας, αλλά και δεν θα αναπτύξουμε στρατό και δεν θα μπούμε σε στρατιωτικές συμμαχίες. Οι στρατιωτικές ασκήσεις στην περιοχή μας θα διεξάγονται με την σύμφωνη γνώμη των εγγυητριών χωρών» πρόσθεσε.

Εποικοδομητικές χαρακτήρισε τις συνομιλίες η Μόσχα, με τον κορυφαίο Ρώσο διαπραγματευτή να λέει ότι είναι πιθανή συνάντηση Πούτιν - Ζελένσκι, μόνο αν επιτευχθεί συμφωνία σε επίπεδο υπουργών Εξωτερικών.

«Εγγυήσεις ασφάλειας άνευ όρων για την Ουκρανία, κατάπαυση του πυρός, αποτελεσματικές αποφάσεις για ανθρωπιστικούς διαδρόμους και ανθρωπιστικές συνοδείες, τήρηση από τα μέρη των κανόνων και των εθίμων του πολέμου. Δύσκολες διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στη χώρα μας. Ο γύρος της Κωνσταντινούπολης αυτή τη στιγμή…» είχε γράψει νωρίτερα στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ο Μ. Ποντόλιακ, σύμβουλος του προέδρου Ζελένσκι.

