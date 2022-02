Καταστροφή για την Ευρώπη η ρωσική εισβολή, λέει ο Τζόνσον

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι καταστροφή για την Ευρώπη, δήλωσε σήμερα Πέμτπη ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ζητώντας έκτακτη σύγκληση των ηγετών του ΝΑΤΟ και παρουσιάζοντας τα σχέδια για διάγγελμα προς τους Βρετανούς και για συνομιλίες με τους ηγέτες της Ομάδας των 7 (G7).

«Αυτό είναι καταστροφή για την ήπειρό μας», ανέφερε ο Τζόνσον σε ανάρτησή του στο Twitter. «Θα απευθύνω διάγγελμα στο έθνος σήμερα το πρωί για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία».

«Θα μιλήσω επίσης στους ομολόγους μου στην G7 και ζητώ έκτακτη σύγκληση όλων των ηγετών του ΝΑΤΟ το συντομότερο δυνατόν».

Κυβερνητική πηγή δήλωσε νωρίτερα ότι ο Τζόνσον θα απευθύνει διάγγελμα στον βρετανικό λαό αργότερα σήμερα, πριν μιλήσει με τους ηγέτες της G7 και στη συνέχεια θα μιλήσει στο Κοινοβούλιο για νέο πακέτο κυρώσεων. Οι δηλώσεις του Τζόνσον προς το Κοινοβούλιο θα γίνουν στις 19.00 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με ανάρτηση της Βουλής των Κοινοτήτων στο Twitter.

This is a catastrophe for our continent.



I will make an address to the nation this morning on the Russian invasion of Ukraine.



I will also speak to fellow G7 leaders and I am calling for an urgent meeting of all NATO leaders as soon as possible.