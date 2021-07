Μεξικό - «Πύρινο μάτι»: Κατασβέστηκε πυρκαγιά στην επιφάνεια του ωκεανού

Πυρκαγιά στην επιφάνεια του ωκεανού, δυτικά της χερσονήσου Γιουκατάν του Μεξικού, κατασβέστηκε νωρίς την Παρασκευή, ανακοίνωσε η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Pemex, τονίζοντας πως διαρροή αερίου σε υποβρύχιο αγωγό προκάλεσε την πυρκαγιά, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο που έγιναν viral στο διαδίκτυο.

"EYE OF FIRE" 🌊🔥😱 An underwater pipeline leak sparked a blaze in the Gulf of Mexico. A Mexican oil company says the fire originated from a gas leak in a submarine pipeline early Friday morning. #GulfOfMexicoFire pic.twitter.com/JDprGxrtwE

Συγκεκριμένα, μεγάλες πορτοκαλί φλόγες που ξεπηδούν από το νερό μοιάζοντας με λιωμένη λάβα ονοματίστηκαν ως ένα «πύρινο μάτι» από χρήστες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω του κυκλικού σχήματος της φλόγας, που μαινόταν σε μικρή απόσταση από μια πλατφόρμα άντλησης πετρελαίου της Pemex.

OCEAN ON FIRE 🔥



Flames bubbled to the surface of the Gulf of Mexico after an underwater oil pipeline ruptured.



Videos of the blaze bubbling up like molten lava went viral on social media, with some users dubbing it as an "eye of fire" given the fire's round shape. pic.twitter.com/mK9zOwJZGZ