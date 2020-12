Βρετανική έκθεση: Κατά 56% πιο μολυσματικό το μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού

Τον κώδωνα του κινδύνου για αύξηση της επικινδυνότητας του κορονοϊού κρούει ειδική βρετανική επιτροπή, συμβουλευτικό όργανο της κυβέρνησης Τζόνσον στα θέματα που άπτονται του ιού, καθώς σύμφωνα με έκθεσή της το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος είναι 56% πιο μολυσματικό και «είναι πιθανό να οδηγήσει σε περισσότερους θανάτους».

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail» η Επιτροπή ενημέρωσε εγγράφως την κυβέρνηση προειδοποιώντας μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των θανάτων ανεξάρτητα από το αν επιβληθούν εθνικά lockdown.

Οι επιστήμονες του Sage επισημαίνουν ότι ο λόγος που ενδέχεται να «εκτοξεύσει» τον αριθμό των θανάτων το 2021 είναι ότι με το νέο στέλεχος του ιού θα καταγραφεί μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων. «Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι Βρετανοί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες θα κολλήσουν τον ιό» λέει η Επιτροπή σύμφωνα με την + «Daily Mail».

Η έρευνα, που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχει καταλήξει σε ενδείξεις ότι η μετάλλαξη B117 του κορονοϊού είναι πιο θανατηφόρα. «Όμως ακόμη κι αν 'σκοτώνει' το ίδιο ποσοστό ανθρώπων που μολύνονται, τότε τα περισσότερα κρούσματα θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε περισσότερους θανάτους», προσθέτει η βρετανική εφημερίδα.

Pre-print modelling study (interpret cautiously) suggesting new variant in UK is 56% more transmissible. No evidence of change in disease severity.

