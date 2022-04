Κασπάροφ: Η Λεπέν είναι όπλο του Πούτιν κατά της Ευρώπης και της Δημοκρατίας

Την άποψη ότι η Ρωσία ασκεί επιρροή σε μερίδα του γαλλικού πολιτικού συστήματος και τη Μαρίν Λεπέν έρχεται να ενισχύσει η άποψη του παγκόσμιου πρωταθλητή στο σκάκι Γκάρι Κασπάροφ.

Σε ανάρτησή του στο twitter ο διάσημος σκακιστής χαρακτηρίζει τη Λεπέν ως όπλο του Πούτιν κατά της Ευρώπης και της Δημοκρατίας, σε ένα δεύτερο μέτωπο ρωσικής επίθεσης ενός ευρύτερου πολέμου της Ρωσίας. Σημειώνει δε ότι συνήθως ο ίδιος είναι επικριτικός ως προς τη σχέση του Εμανουέλ Μακρόν με τη Ρωσία αλλά στην προκειμένη περίπτωση, όπως γράφει, είναι ένα προπύργιο στη Γαλλία σήμερα.

«Η Λεπέν είναι ένα όπλο, μέρος του μεγαλύτερου πολέμου του Πούτιν, ένα δεύτερο μέτωπο επίθεσης στην Ευρώπη και τη δημοκρατία. Συχνά επικρίνω τις σχέσεις του Μακρόν με τη Ρωσία, αλλά είναι ένα ουσιαστικό προπύργιο στη Γαλλία σήμερα», αναφέρει ο Κασπάροφ.

Le Pen is a weapon, part of Putin's larger war, a second front in attacking Europe and democracy. I am often critical of Macron's dealings with Russia, but he is an essential bulwark in France today. https://t.co/ZefR2pxhJo