Καμπούλ: Στους 103 έφτασαν οι νεκροί από την τρομοκρατική επίθεση του Ισλαμικού Κράτους

Τους 103 νεκρούς έχει φτάσει ο απολογισμός των θυμάτων της επίθεσης τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ σύμφωνα με πληροφορίες της WSJ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, νεκροί είναι τουλάχιστον 90 Αφγανοί και τουλάχιστον 13 μέλη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, με την κατάσταση στην αφγανική πρωτεύουσα να είναι δραματική και τα νοσοκομείο να είναι γεμάτα με δεκάδες τραυματίες.

«Σε όσους πραγματοποίησαν αυτήν την επίθεση, καθώς και σε όποιον θέλει να βλάψει την Αμερική ας το γνωρίζουν: Δεν θα συγχωρήσουμε. Δεν θα ξεχάσουμε. Θα σας κυνηγήσουμε και θα σας κάνουμε να πληρώσετε. Θα υπερασπιστώ τα συμφέροντα και τον λαό μας με κάθε μέτρο που έχω στη διάθεσή μου», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος στο διάγγελμά του μετά την αιματηρή επίθεση στην Καμπούλ.

Επιμένουν οι Ταλιμπάν στην προθεσμία της 31ης Αυγούστου

Τουλάχιστον εικοσιοκτώ μέλη των Ταλιμπάν είναι ανάμεσα στους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην επίθεση του Ισλαμικού Κράτους έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, δήλωσε σήμερα στέλεχος του ισλαμιστικού κινήματος στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

«Χάσαμε περισσότερους ανθρώπους από ό,τι οι Αμερικανοί», είπε το στέλεχος αυτό, που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Ο ίδιος είπε πως δεν βλέπει κανέναν λόγο παράτασης της προθεσμίας της 31ης Αυγούστου για την απομάκρυνση των ξένων στρατευμάτων από τη χώρα.

Τουλάχιστον δεκατρείς αμερικανοί στρατιωτικοί, ανάμεσά τους δέκα Πεζοναύτες, σκοτώθηκαν και 18 άλλοι τραυματίστηκαν στην επίθεση στα όρια του διεθνούς αεροδρομίου της πρωτεύουσας του Αφγανιστάν, όπου παρέμενε συγκεντρωμένο μεγάλο πλήθος ανθρώπων που ήλπιζε πως θα μπορέσει να φύγει από τη χώρα. Πέρα από τους Ταλιμπάν και τους αμερικανούς στρατιωτικούς δεκάδες άμαχοι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους παιδιά.

Υπενθυμίζεται ότι σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το προπαγανδιστικό όργανό του, το Amaq, το Ισλαμικό Κράτος καυχιέται ότι ένας μαχητής του πλησίασε σε απόσταση «μικρότερη των πέντε μέτρων» από τους Αμερικανούς στρατιώτες.

🚨🚨 | BREAKING: ISIS has claimed responsibility for the Kabul suicide bombings- a sad day #KabulAiport pic.twitter.com/BUe8uPIiK9 — USA News Today (@USAToday90) August 26, 2021

Ο βομβιστής αυτοκτονίας «κατάφερε να φτάσει σε μια μεγάλη συγκέντρωση μεταφραστών και συνεργατών του αμερικανικού στρατού» στο «Στρατόπεδο Μπαράν» κοντά στο αεροδρόμιο «και πυροδότησε τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος, σκοτώνοντας περίπου 60 ανθρώπους και τραυματίζοντας περισσότερους από 100 άλλους, συμπεριλαμβανομένων και μαχητών Ταλιμπάν», αναφέρεται στην ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κανάλι του Amaq στο Telegram.



At least 60 people killed and 140 injured in explosions at Kabul airport, senior health official tells BBC



Follow live updates: https://t.co/b8yYGOjaBO — BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 26, 2021

UPDATE: Number of US service members killed in Afghanistan rises to 12; most are Marines https://t.co/TjbKyMjXwA — Fox News (@FoxNews) August 26, 2021

Σε πλάνα που ανάρτησε στο διαδίκτυο ένας Αφγανός δημοσιογράφος διακρίνονται αιμόφυρτα πτώματα, σε έναν δρόμο, ανάμεσα σε συντρίμμια. Ο άνθρωπος που τράβηξε το βίντεο ακούγεται να οδύρεται.