Στέιτ Ντιπάρτμεντ για Γκεργκερλίογλου: Καλούμε τη Τουρκία να σεβαστεί την ελευθερία της έκφρασης

Την ανησυχία των ΗΠΑ για την ανάκληση της βουλευτικής ιδιότητας του βουλευτή Ομέρ Φαρούκ Γκεργκερλίογλου, ο οποίος ανήκει στο φιλοκουρδικό Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα, εκφράζει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τα γεγονότα στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των ανησυχητικών κινήσεων που έγιναν στις 17 Μαρτίου για την ανάκληση της βουλευτικής ιδιότητας του βουλευτή Ομέρ Φαρούκ Γκεργκερλίογλου».

Παράλληλα, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ τονίζει ότι παρακολουθεί την έναρξη των προσπαθειών για τη διάλυση και του Λαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (HDP) σημειώνοντας ότι μια τέτοια απόφαση: «θα ανέτρεπε αδικαιολόγητα τη βούληση των τούρκων εκλογέων, θα υπονόμευε περαιτέρω την εύθραυστη δημοκρατία στην Τουρκία και θα στερούσε από εκατομμύρια τούρκους πολίτες τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους».

«Καλούμε την τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί την ελευθερία της έκφρασης, συμμορφούμενη προς τις εγγυήσεις του τουρκικού Συντάγματος και προς τις διεθνείς δεσμεύσεις της Τουρκίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το αμερικανικό ΥΠΕΞ.

