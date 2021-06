Θεόδωρος Πελαγίδης: Καλές οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Eurokinissi

Καλές χαρακτηρίζει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Θεόδωρος Πελαγίδης. Περιορισμένες οι συνέπειες της πανδημίας, τονίζει, επισημαίνοντας αλλαγές στη συμπεριφορά των μισθωτών, οι οποίοι φαίνονται να μην επιστρέφουν στις χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας.

Αναλυτικά, η πανδημία έχει αλλάξει την συμπεριφορά των μισθωτών οι οποίοι φαίνονται να μην επιστρέφουν στις χαμηλόμισθες θέσεις εργασίας που τους προσφέρονται ή κατείχαν πριν την πανδημία, τονίζει ο Θ. Πελαγίδης.

Παράλληλα, εκφράζει την αισιοδοξία του ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας θα είναι πιο περιορισμένες σε σχέση με ό,τι αρχικά περιμέναμε ανέφερε, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Τόνισε ότι η μεγάλη συζήτηση σήμερα στην παγκόσμια οικονομία και ιδίως στις ΗΠΑ είναι ο πληθωρισμός και ότι η αγορά της εργασίας θα κρίνει τελικά εκεί αν η αύξηση 5% τον Μάιο που παρατηρήθηκε θα συνεχιστεί τους επόμενους μήνες αποκτώντας μόνιμα χαρακτηριστικά ή θα είναι περαστική.

Σε ερώτηση σχετικά με την ανεξαρτησία της FED, παραδέχθηκε ότι πράγματι στην αγορά κυριαρχεί η εντύπωση ότι η τρέχουσα πολιτική μπορεί να υπονομεύσει την αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής της αμερικανικής FED.

«Να κάνουμε επιθετικό άλμα»

Τέλος, αναφέρθηκε στο νέο του βιβλίο από τις εκδόσεις Μακμίλαν με τίτλο «Who’s to Blame for Greece. Life after Bankruptcy. Between Optimism and Substandard Growth (with M.Mitsopoulos), σημειώνοντας ότι το μεγάλο στοίχημα σήμερα είναι να αφήσουμε το «σίγουρο παιχνίδι με τις μικρές πάσες», την σιγουριά των μικρών και περιορισμένων αλλαγών και να κάνουμε το επιθετικό άλμα μεταμορφώνοντας το θεσμικό πλαίσιο της οικονομικής λειτουργίας της χώρας.



Το παιχνίδι πρέπει να ανοίξει, υποστήριξε ο υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος και οι όροι του πρέπει να είναι περισσότερο ανοικτοί, καθαροί και δίκαιοι. Διαφορετικά ο κόσμος πιστεύει ότι οι όροι του παιχνιδιού είναι προκαθορισμένοι, οι ευκαιρίες είναι περιορισμένες και ότι οι ανισότητες δεν αμβλύνονται, με αποτέλεσμα αξιόλογοι νέοι να μεταναστεύουν.



Πάντως εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι τελικά οι επιπτώσεις της πανδημίας θα είναι λιγότερες από όσες περιμέναμε τονίζοντας ότι μικρομεσαίος χαρακτήρας της ελληνικής οικονομίας περιλαμβάνει τα χαρακτηριστικά της ευελιξίας και της ανθεκτικότητας που μπορεί να λειτουργήσουν θετικά. Αυτό πάντως μένει να το δούμε, όπως είπε.



Καλές προοπτικές στην ελληνική οικονομία



Στην Free Sunday της Κυριακής ο Υποδιοικητής της τράπεζας της Ελλάδος αναφέρει ότι φαίνεται να υπάρχουν καλές προοπτικές στην ελληνική οικονομία αλλά το εμπόδιο που πάντα παραμονεύει είναι μια κατάσταση που κυριαρχείται από ένα «πελατειακό εμπόριο αλληλοεξυπηρετήσεων» στις παρυφές της μαύρης οικονομίας. Το τανγκό των ευθυνών για την κατάσταση αυτή χορεύεται με δύο, υπογράμμισε ο Θ. Πελαγίδης, επισημαίνοντας τους εγχώριους παράγοντες αλλά και την ενισχυμένη εποπτεία των πιστωτών η οποία εδώ και πολύ καιρό έχει μετριαστεί, έχει αμβλυνθεί, χωρίς να επιμένει ιδιαιτέρως σε διαρθρωτικές αλλαγές.



Ο Θ. Πελαγίδης συγκρίνει την πανδημία με αναπάντεχο ατύχημα σε μια πίστα γκραν πρι όπου ο αγώνας στη συνέχεια ξαναρχίζει αφού έχουν εκμηδενιστεί οι αποστάσεις που προϋπήρχαν μεταξύ των οδηγών.



Στον κύκλο των παραδοσιακών δυσκολιών της Ελλάδος έχουν εισέλθει και άλλες χώρες με προβλήματα στην απασχόληση, στις ανισότητες, στο δημόσιο και ιδιωτικό χρέος. Τα κοινά αυτά προβλήματα πια, τονίζει ο υποδιοικητής της τράπεζας της Ελλάδος, μπορεί να ανανεώσουν το ενδιαφέρον, τη διάθεση και την προοπτική για γρήγορη εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, από την οποία μόνο κερδισμένη μπορεί να βγει η ελληνική οικονομία.