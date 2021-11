K. Σακελλαροπούλου για δυστύχημα στη Βουλγαρία: Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν τη λύπη μου

«Οι λέξεις δεν μπορούν να εκφράσουν τη λύπη μου για το τραγικό και συγκλονιστικό τροχαίο δυστύχημα στη Βουλγαρία, που είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πολλών ζωών, συμπεριλαμβανομένων και παιδιών» τονίζει με ανάρτησή της στο twitter η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, για το πολύνεκρο τροχαίο στη Βουλγαρία.

Επίσης, σημειώνει ότι «οι σκέψεις μας είναι στις οικογένειες, που έχασαν τους αγαπημένους τους και στους τραυματίες, στους οποίους εύχομαι ταχεία ανάρρωση».

Words fall short of expressing my sorrow for the tragic and shocking road accident in Bulgaria that resulted in the loss of many lives including children's. Our thoughts are with the families who lost their loved ones and with the injured to whom I wish a speedy recovery.