Ισραηλινός πρέσβης στις ΗΠΑ: H Χαμάς έκρυβε ηλεκτρονικό σύστημα παρεμβολών σε κτίριο στη Γάζα

Η Χαμάς έκρυβε ηλεκτρονικό σύστημα παρεμβολών μέσα στο κτίριο στη Γάζα που στέγαζε γραφεία διεθνών μέσων ενημέρωσης και επλήγη κατά την πρόσφατη σύγκρουση, σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρέσβη στις ΗΠΑ Γκιλάντ Ερντάν.

Ο Ερντάν συναντήθηκε χθες στη Νέα Υόρκη με τα διευθυντικά στελέχη του αμερικανικού πρακτορείου ειδήσεων Associated Press (AP), ένα από τα μέσα ενημέρωσης που στέγαζαν γραφεία τους στο συγκεκριμένο κτίριο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ισραηλινής πρεσβείας, ο Ερντάν «ενημέρωσε διευθυντικά στελέχη του AP ότι η Χαμάς χρησιμοποιούσε το κτίριο για να αναπτύξει νέο εξοπλισμό που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο το Iron Dome (Σιδηρούς Θόλος)», το ισραηλινό αμυντικό αντιπυραυλικό σύστημα.

Yesterday, I visited the @AP HQ in New York to explain to top executives that the building housing their Gaza operation was being used by Hamas terrorists trying to jam the Iron Dome - that is why it was prioritize by the IDF during last month’s operation. 1/4 pic.twitter.com/3lO3SpBSTN — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) June 8, 2021

Σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές, στον ουρανοξύστη στεγάζονταν «στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών της Χαμάς, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξής της και μια τεχνολογική μονάδα».

«Αυτή η μονάδα ανέπτυξε ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρεμβολών για χρήση εναντίον του αμυντικού συστήματος Iron Dome», δήλωσε ο πρέσβης, στην ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, επικαλούμενος «άμεση απειλή εναντίον Ισραηλινών αμάχων».

AP is one of the most important news agencies in the world and Israel does not suspect its employees were aware a covert Hamas unit was using the building in this way. 2/4 — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) June 8, 2021

Ενώ επισήμανε ότι δεν πίστευε ότι το πρακτορείο ειδήσεων «γνώριζε» την παρουσία αυτής της «μυστικής μονάδας» μέσα στο κτίριο.

Israel did everything to ensure no employees or civilians were hurt during this operation. In contrast, Hamas is a genocidal terrorist organization that purposely places its terror machine in civilian areas, including in buildings being used by international media outlets. 3/4 — Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) June 8, 2021

Τέλος, υποσχέθηκε ότι το Ισραήλ σκοπεύει να «βοηθήσει το AP να ξαναχτίσει τα γραφεία του στη Γάζα».