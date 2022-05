Ισραήλ: Προειδοποιεί τους πολίτες του να μην ταξιδεύουν στην Τουρκία

Το Ισραήλ προειδοποίησε σήμερα τους πολίτες του να μην ταξιδεύουν στην Τουρκία επικαλούμενο τις απειλές του Ιράν για αντίποινα για την δολοφονία ενός συνταγματάρχη των Φρουρών της Επανάστασης την περασμένη εβδομάδα.

Η Τεχεράνη κατηγορεί το Ισραήλ για τον φόνο του Χασάν Σαγιάντ Χονταΐ, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες δύο μοτοσικλετιστών, οι οποίοι τον πλησίασαν ενώ βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του, και έχει πει ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα.

Το Ισραηλινό Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι η Τεχεράνη πιθανόν να επιδιώξει να στοχοποιήσει Ισραηλινούς στην Τουρκία και χαρακτήρισε την τελευταία "χώρα υψηλού κινδύνου".

Η Τουρκία είναι ένας δημοφιλής τουριστικός προορισμός για τους Ισραηλινούς και οι δύο χώρες αποκαθιστούν τις σχέσεις τους έπειτα από πάνω από μια δεκαετία έντασης.

Το Ισραήλ είχε κατηγορήσει τον Χονταΐ ότι σχεδίαζε επιθέσεις εναντίον των πολιτών του ανά τον κόσμο.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Ναφτάλι Μπένετ, το οποίο εποπτεύει την υπηρεσία πληροφοριών, την Mossad, έχει αρνηθεί να σχολιάσει την δολοφονία, αλλά χθες ο Μπένετ είπε ότι η Τεχεράνη θα "πληρώσει στο ακέραιο το τίμημα" για την υποκίνηση επιθέσεων με στόχο Ισραηλινούς.

#Israel warns its citizens against travel to #Turkey, citing #Iranian threats of revenge for the assassination last week of a #RevolutionaryGuards colonel https://t.co/aVTr1R3pmX pic.twitter.com/RWed9INwHT