«Μεγαλύτερος κλεπταποδόχος στον κόσμο το Βρετανικό Μουσείο»

Σκληρή επίθεση στο Βρετανικό Μουσείο εξαπολύει ο Τζέφρι Ρόμπερτσον, επιφανής αυστραλός δικηγόρος που φέρει τον τίτλο Queen’s Counsel (Σύμβουλος της Βασίλισσας), ο οποίος κατηγορεί το μουσείο εκθέτει κλεμμένη πολιτιστική κληρονομιά ενώ χαρακτηρίζει τους διαχειριστές του κλεπταποδόχους.

Ειδικότερα, ο Τζέφρι Ρόμπερτσον, απόσπασμα από βιβλίου του οποίου παρουσιάζει ο βρετανικός Guardian, αναφέρει ότι «οι διαχειριστές του Βρετανικού Μουσείου έχουν καταστεί οι μεγαλύτεροι αποδέκτες κλεμμένης περιουσίας στον κόσμο και η συντριπτική πλειονότητα των λαφύρων τους δεν είναι καν σε δημόσια θέα», προσθέτοντας ότι τα βρετανικά μουσεία θα πρέπει να ειλικρινή σχετικά με το γεγονός ότι είναι γεμάτα με κλεμμένα έργα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Βρετανικό Μουσείο έχει επιτρέψει ένα ανεπίσημο «τουρ των κλεμμένων», το οποίο περιλαμβάνει τα Γλυπτά του Παρθενώνα, τα χάλκινα αγάλματα του Μπενίν και το Hoa Hakananai'a, τα οποία ανήκουν αντίστοιχα στην Ελλάδα, τη Νιγηρία και τη νήσο του Πάσχα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τζ. Ρόμπερτσον, το Βρετανικό Μουσείο θα ήταν σπουδαιότερο αν «ξέπλενε τα χέρια του από το αίμα και επέστρεφε τα κλοπιμαία του Έλγιν». Επιπλέον, κατηγορεί το Μουσείο ότι διαδίδει «μια σειρά από προσεκτικά κατασκευασμένα ψέματα και μισές αλήθειες» για το πώς τα ελληνικά μάρμαρα «"διασώθηκαν" από τον Λόρδο Έλγιν, στο οποίου την κατοχή περιήλθαν νόμιμα».

Παράλληλα επέκρινε εκτός από το Βρετανικό Μουσείο, το Μουσείο του Λούβρου και το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη ότι «κλειδώνουν την πολύτιμη κληρονομιά άλλων χωρών, που εκλάπη από τους λαούς αυτούς με πολέμους, κλοπές και δολιότητες».

Σύμφωνα δε με τον Σύμβουλο της Βασίλισσας Ελισάβετ, το Βρετανικό Μουσείο και η κυβέρνηση φορτώνουν την ευθύνη σε άλλους, όταν πρέπει να απαντήσουν σε αιτήματα επιστροφής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Απαντώντας στα λεγάμενα του Τζέφρι Ρόμπερτσον, εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου επιβεβαίωσε ότι γίνεται «τουρ σε κλεμμένους θησαυρούς», αλλά όχι από ξεναγό του μουσείου.

Σε ό,τι αφορά τα Γλυπτά του Παρθενώνα, η εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου δήλωσε ότι «αποκτήθηκαν νόμιμα, με την έγκριση των τότε οθωμανικών αρχών. Δεν αποκτήθηκαν ως αποτέλεσμα σύγκρουσης ή βίας. Οι ενέργειες του Λόρδου Ελγιν ερευνήθηκαν λεπτομερώς από επιτροπή που επέλεξε το κοινοβούλιο το 1816 και κρίθηκαν απολύτως νόμιμες».

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του Βρετανικού Μουσείου σημείωσε: «Αναγνωρίζουμε τις δύσκολες ιστορίες κάποιων εκ των συλλογών μας, συμπεριλαμβανομένου των αμφισβητούμενων τρόπων με τους οποίους αποκτήθηκαν κάποιες συλλογές, όπως μέσω στρατιωτικής δράσης και πλιάτσικου».

Σημειώνεται ότι ο αυστραλός νομικός, ακαδημαϊκός και συγγραφέας Τζέφρι Ρόμπερτσον συμμετείχε στην ομάδα της Αμάλ Αλαμουντίν που είχε ετοιμάσει μελέτη για τη διεκδίκηση των Γλυπτών του Παρθενώνα. Το βιβλίο του «Who Owns History?Elgin’s Loot and the Case for Returning Plundered Treasure» (Σε ποιον ανήκει η ιστορία; Τα λάφυρα του Έλγιν και η υπόθεση της επιστροφής του λεηλατημένου θησαυρού), κυκλοφόρησε σήμερα, Τρίτη 5 Νοεμβρίου, στη Μεγάλη Βρετανία.