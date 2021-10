Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ νότια της Κρήτης - Ζημιές σε κτίρια

Σεισμική δόνηση 6,3 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12.24 με επίκεντρο 23 χιλιόμετρα νότιτα νοτιοανατολικά της Ζάκρου στην Κρήτη σύμφωνα με ηλεκτρονική καταγραφή του γεωδυναμικού Ινστιτούτου στην Αθήνα. Είχε εστιακό βάθος 8,2 χιλιομέτρων με επίκεντρο στη θάλασσα, νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας.

Ιδιαίτερα αισθητή σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου και κυρίως σε Κάσο, Κάρπαθο και Ρόδο έγινε η σεισμική δόνηση που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Στις 12:36 ακολούθησε μετασεισμός της τάξης των 4 Ρίχτερ.

Όπως αναφέρει το Cretalive, σύμφωνα με τον δήμαρχο Σητείας, Γιώργο Ζερβάκη από την ισχυρή σεισμική δόνηση προκλήθηκαν ζημιές. Όπως ανέφερε, ακόμη και το δημαρχείο έχει εμφανίσει ρωγμές από την ισχυρότατη σεισμική δόνηση.

Την κατάρρευση ενός μικρού ναού στον Ξερόκαμπο Σητείας, προκάλεσε η σεισμική δόνηση των 6,3 ρίχτερ. Ο ναός του Αγίου Νικολάου στη θέση Φαρμακοκέφαλο, όπου βρίσκεται και ο αρχαιολογικός χώρος της Ζήρου κατέρρευσε από τη δόνηση. Ο σεισμός που έγινε έντονα αισθητός και είχε διάρκεια, προκάλεσε ζημιές σε καταστήματα του Ξηρόκαμπου, καθώς έπεσαν ράφια και προϊόντα, ενώ σύμφωνα με την πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Ζήρου Αλεξάνδρα Παπαθανασάκη, έχουν υπάρξει αναφορές για κατολισθήσεις βράχων σε διάφορα σημεία της περιοχής.

Αναστάτωση επικράτησε στην ανατολική Κρήτη, μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση που σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 12:30 με επίκεντρο θαλάσσιο χώρο, νοτιοανατολικά της Ζάκρου. Πολίτες βγήκαν στους δρόμους προκειμένου να βρουν ένα ανοιχτό σημείο για να προστατευθούν, ενώ ακόμη και στο Ηράκλειο διευθυντές των σχολείων, ζήτησαν από τους μαθητές να βγουν από τις αίθουσες.

Σε επαγρύπνηση βρίσκονται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, για τον εντοπισμό πιθανών προβλημάτων ή καταστροφών, χωρίς μέχρι αυτή την ώρα να έχει υπάρξει κάποια καταγεγραμμένη αναφορά.

