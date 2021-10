Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου

Σεισμική δόνηση της τάξεως των 6,1 της κλίμακας Ρίχτερ εκδηλώθηκε το πρωί στις 08:32 σε απόσταση 155 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Καρπάθου, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το οποίο προσδιόρισε το εστιακό βάθος στα 66 χιλιόμετρα.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές μέχρι στιγμής.

Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Κρήτης ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία αναφέρουν ότι έγινε αντιληπτός σε Ισραήλ και Αίγυπτο.

Breaking: A M6.2 #earthquake strikes South of #Triánta #Greece moments ago, and was felt across the middle East including #Israel #Egypt