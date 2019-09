Ιρανός ΥΠΕΞ: Οι ΗΠΑ προτιμούν το πετρέλαιο από την ειρήνη στη Μ. Ανατολή

Τη θέση ότι οι ΗΠΑ προτιμούν το πετρέλαιο έναντι της ειρήνης στη Μέση Ανατολή εξέφρασε σήμερα ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ μέσω ανάρτησής του στο Twitter.

Ο Ιρανός Υπουργός καυτηρίασε το αποτέλεσμα του πολέμου στην Υεμένη κατηγορώντας για τις ανθρώπινες απώλειες τις ΗΠΑ και αμφισβήτησε τα σχέδια της Ουάσινγκτον για τον σχηματισμό ενός συνασπισμού για «μια ειρηνική επίλυση» της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τελος αντέτεινε τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Τεχεράνη προς αυτή την κατεύθυνση.

Arab blood vs. Arab oil / A primer on U.S. policy:



- 4 yrs of indiscriminate bombardment of Yemen

- 100,000 dead Yemenis

- 20M malnourished Yemenis

- 2.3M cholera cases

= carte blance for culprits.



- Retaliatory Yemeni strike on oil storage tanks

= unacceptable "act of war"