Ιράν: Τουλάχιστον δεκαεπτά νεκροί από τον εκτροχιασμό τραίνου

Τουλάχιστον δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα όταν τραίνο εκτροχιάστηκε κοντά στην πόλη Ταμπάς, στο κεντρικό Ιράν, όπως μετέδωσαν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεκαεπτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και 37 τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί διότι πολλοί τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος της εθνικής υπηρεσίας πρώτων βοηθειών Μοζταμπά Χαλεντί, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Φωτογραφίες που μεταδόθηκαν από το πρακτορείο Isna δείχνουν ένα βαγόνι που έχει ανατραπεί και άλλα τέσσερα να έχουν πέσει το ένα πάνω στο άλλο.

June 8 - Death toll from today's train derailment has increased to 17, according to the governor of Tabas in eastern #Iran, adding that the figure is expected to rise.

At least 30 others have been injured, five of whom are in critical condition. pic.twitter.com/DtRIBEJgeA