Ιράν: Νέες διαδηλώσεις μετά την κατάρρευση κτιρίου - Στους 34 οι νεκροί

Διαδηλωτές βγήκαν ξανά στους δρόμους χθες Δευτέρα το βράδυ σε πολλές πόλεις του Ιράν φωνάζοντας συνθήματα κατά της κυβέρνησης, ζητώντας να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι για την κατάρρευση ενός πολυώροφου κτιρίου στην Αμπαντάν από την οποία σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 34 σήμερα, με άλλους 37 ανθρώπους να έχουν τραυματιστεί από τη μερική κατάρρευση ενός δεκαώροφου υπό ανέγερση κτιρίου κατοικιών και καταστημάτων στην πόλη Αμπαντάν της επαρχίας Χουζεστάν.

Τα σωστικά συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν θύματα στα ερείπια.

Οι αρχές αποδίδουν την κατάρρευση του κτιρίου Metropol στη διαφθορά συγκεκριμένων ατόμων και τους χαλαρούς κανόνες ασφαλείας. Την περασμένη εβδομάδα, οι δικαστικές αρχές ανακοίνωσαν τη σύλληψη 13 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων και του δημάρχου της Αμπαντάν και δύο πρώην δημάρχων, με την κατηγορία ότι «ευθύνονται» για το δυστύχημα.

Ωστόσο διαδηλωτές κατηγορούν την κυβέρνηση για αμέλεια και ενδημική διαφθορά.

Συνθήματα όπως «θάνατος στον Χαμενεΐ», τον ανώτατο πνευματικό ηγέτη του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ακούγονται σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Twitter, το οποίο αναφέρει ότι βιντεοσκοπήθηκε στη συνοικία Ναζιαμπάντ στη νότια Τεχεράνη.

Άλλο βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου δεν έχει επιβεβαιωθεί, δείχνει αστυνομικούς σε μοτοσικλέτες να κυκλοφορούν στους δρόμους της ίδιας συνοικίας, σε μια προσπάθεια να εκφοβίσουν τους διαδηλωτές.

Στην πόλη λιμάνι Μπουσέχρ, διαδηλωτές ακούγονται να φωνάζουν «Θάνατος στον δικτάτορα», μια αναφορά στον Χαμενεΐ. «Λένε ψέματα ότι είναι η Αμερική, ο εχθρός μας είναι εδώ», λένε οι διαδηλωτές.

Βίντεο από διαδηλώσεις σε άλλες ιρανικές πόλεις επίσης αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τις διαδηλώσεις που διαρκούν μία εβδομάδα η ιρανική αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και πυροβόλησε στον αέρα για να διαλύσει το πλήθος.

May 30 - Abadan, southwest #Iran

Regime security forces are attacking locals participating in tonight's anti-regime rallies. Tear gas being fired at the people in the demonstration.#IranProtests pic.twitter.com/CTZCIHemWF