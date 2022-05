Ιράν: Χρήση δακρυγόνων και προειδοποιητικών βολών για την καταστολή διαδηλώσεων

Η αστυνομία του Ιράν προχώρησε στη χρήση δακρυγόνων και προειδοποιητικών βολών, προκειμένου να καταστείλει μία ακόμη νύχτα διαδηλώσεων, σχετικά με την θανατηφόρα κατάρρευση ενός κτιρίου στην πόλη Αμπαντάν, την οποία αξιωματούχοι αποδίδουν στη διαφθορά και στην χαλάρωση των μέτρων ασφάλειας, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, αλλά και σχετικές αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αξιωματούχοι στην πετρελαιοπαραγωγική επαρχία του Χουζεστάν, όπου βρίσκεται η Αμπαντάν δήλωσαν ότι ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 28, ενώ άλλοι 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την κατάρρευση του δεκαόροφου κτιρίου που έγινε τη Δευτέρα.

Επρόκειτο για ένα κτίριο στο οποίο κατοικούσαν οικογένειες, ενώ στέγαζε και εμπορικές επιχειρήσεις.

Μέχρι στιγμής, έχουν συλληφθεί 13 άτομα για παραβίαση των σχετικών κανονισμών, όπως έγινε γνωστό, από τις δημοσιογραφικές και λοιπές αναφορές.

In Abadan, #Iran they are shooting protesters with live bullets. They are shooting with the intent to kill as a young man is shouting “don’t shoot!”



اینها مردم هستند، تیر نزن بی‌شرف.pic.twitter.com/yrOEQgnvmi