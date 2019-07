Ιράκ: Τρεις τούρκοι διπλωμάτες νεκροί μετά από επίθεση στην Αρμπίλ

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας επιβεβαίωσε σήμερα τον θάνατο ενός «υπαλλήλου» του τουρκικού προξενείου στο Αρμπίλ κατά τη διάρκεια ένοπλης επίθεσης στην πρωτεύουσα του ιρακινού Κουρδιστάν.

Ο υπάλληλος «έπεσε ως μάρτυρας» έπειτα από μια επίθεση, που σημειώθηκε εκτός του προξενείου, διευκρίνισε το υπουργείο σε ένα δελτίο Τύπου.

Λίγο νωρίτερα, ένας αξιωματικός της αστυνομίας στο Ιράκ είχε πει στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τρεις άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο Τούρκος υποπρόξενος, έχασαν τη ζωή τους σε μια επίθεση που συνέβη σε εστιατόριο. Από την πλευρά τους, Κούρδοι αξιωματούχοι και το ιρακινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ανέφεραν ότι και οι τρεις νεκροί είναι Τούρκοι διπλωμάτες.

KNN on scene of attack on Turkish consulate staff at Huqqbaz restaurant, Empire City, Erbil in which Turkish Deputy Consul General is reported dead #twitterkurds #Erbil #Iraq pic.twitter.com/V3ypQNZhrT