Ιράκ: Φόβοι για ανάκαμψη του Ισλαμικού Κράτους μετά την νέα αιματηρή επίθεση

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για τη βομβιστική επίθεση στην πρωτεύουσα του Ιράκ την παραμονή της μουσουλμανικής εορτής της θυσίας, η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 35 ανθρώπους, ανάμεσα στους οποίους ήταν γυναίκες και παιδιά, γεγονός που αυξάνει τους φόβους για πιθανή ανάκαμψη της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σε ανάρτησή του στο κανάλι του στην πλατφόρμα Telegram, το ΙΚ ανέφερε ότι την επίθεση διέπραξε βομβιστής-καμικάζι, ο οποίος, κατ’ αυτό, ονομαζόταν Αμπού Χάμζα αλ Ιράκι.

