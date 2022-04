ΗΠΑ: Τραυματίες από πυρά σε εμπορικό κέντρο της Κολούμπια

Η αστυνομία στη Νότια Καρολίνα αναφέρει στον λογαριασμό της στο Twitter ότι άνθρωποι έχουν τραυματισθεί από πυρά σε εμπορικό κέντρο της πόλης Κολούμπια.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Έχουμε επιβεβαιώσει ότι άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού - λαμβάνουν ιατρική βοήθεια. Άγνωστο προς το παρόν το μέγεθος των τραυματισμών. Οι αξιωματικοί του #ColumbiaPDSC έχουν εκκενώσει το εμπορικό κέντρο και οδηγούν τους ανθρώπους σε ασφαλές σημείο.

Update: We have confirmed that people have been injured during the incident — they are receiving medical attention. The extent of injuries unknown at this time. #ColumbiaPDSC officers have been evacuating the mall and getting people to safety.