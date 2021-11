ΗΠΑ: Τουλάχιστον 8 νεκροί σε συναυλία του Τράβις Σκοτ στο μουσικό φεστιβάλ Astroworld

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πολλοί τραυματίσθηκαν κατά την εναρκτήρια βραδιά του μουσικού φεστιβάλ Astroworld χθες, Παρασκευή, σε συναυλία του Τράβις Σκοτ, στο Χιούστον του Τέξας.

Ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Χιούστον Σάμιουελ Πένια επιβεβαίωσε τον αριθμό των νεκρών στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που έδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες (τοπική ώρα) έξω από το πάρκο NRG.

Συγκεκριμένα ο Πένια δήλωσε πως, γύρω στις 9 μ.μ., το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για μια συναυλία του ράπερ Τράβις Σκοτ άρχισε να συνωθείται προς το μπροστινό μέρος της σκηνής προκαλώντας πανικό και τραυματισμούς.

Άνθρωποι άρχισαν να σωριάζονται αναίσθητοι και η αναταραχή κλιμακώθηκε μέχρι τις 9:38 μ.μ., όταν σημειώθηκε ένα «επεισόδιο με μαζικά θύματα», όπως ανέφερε ο Πένια.

