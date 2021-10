ΗΠΑ - Τέξας: Πυροβολισμοί σε σχολείο - Πληροφορίες για τραυματίες

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε Λύκειο στο Τέξας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το CBS οι μαθητές βρίσκονται μέσα στο κτίριο ενώ το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η αστυνομία της περιοχής ενημερώνει ότι οι μαθητές και το προσωπικό είναι κλειδωμένοι στις τάξεις και τα γραφεία τους ενώ δεν επιτρέπεται η είσοδος σε τρίτους.

«Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί» και η αστυνομία «αναζητά τον ύποπτο», δήλωσε από την πλευρά του στο NBC ο δήμαρχος της πόλης Τζιμ Ρος.

All Parents -@mansfieldisd is setting up a parent reunification point at the Center for Performing Arts located at 1110 W. Debbie. Officers will be at that scene. Students will eventually be bused to that location after the school is completely secured. pic.twitter.com/gmv8UJBXDk