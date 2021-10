ΗΠΑ - Τέξας: Πυροβολισμοί σε σχολείο - 4 τραυματίες, ο δράστης διαφεύγει

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, μέσα σε λύκειο του Άρλινγκτον, στο Τέξας, όταν ένας μαθητής άνοιξε πυρ έπειτα από τσακωμό με άλλο μαθητή, προτού τραπεί σε φυγή, έγινε γνωστό από την αστυνομία, σύμφωνα με το Associated Press

Εκ των τεσσάρων τραυματιών, οι τρεις διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, δήλωσε ο υπαρχηγός της αστυνομίας Κέβιν Κολμπάι, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Ο ίδιος δεν διευκρίνισε τη σοβαρότητα των τραυμάτων. Ο τέταρτος τραυματίας έλαβε τις πρώτες βοήθειες επί τόπου, έχοντας τραυματιστεί ελαφρά.

Τρία θύματα είναι μαθητές και το τέταρτο άτομο είναι μεγαλύτερης ηλικίας, συμπλήρωσε ο αξιωματικός, χωρίς να αποσαφηνίσει εάν πρόκειται για κάποιον εκπαιδευτικό ή εργαζόμενο στο λύκειο.

Νωρίτερα, συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε Λύκειο στο Τέξας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με το CBS οι μαθητές βρίσκονται μέσα στο κτίριο ενώ το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η αστυνομία της περιοχής ενημερώνει ότι οι μαθητές και το προσωπικό είναι κλειδωμένοι στις τάξεις και τα γραφεία τους ενώ δεν επιτρέπεται η είσοδος σε τρίτους.

«Βρισκόμαστε στην περιοχή όπου έλαβε χώρα ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, στο λύκειο του Τίμπερβιου», ανέφερε η αστυνομία του Άρλινγκτον στο Twitter.

We are on scene at a shooting at Timberview High School. We are doing a methodical search and working closely with @ATFHQ @mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX @GrandPrairiePD and other agencies. We will be announcing a parent staging location soon once the location is identified pic.twitter.com/R08TuHPMHh — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

Στα πλάνα που μεταδίδουν αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνεται ισχυρή αστυνομική παρουσία περιμετρικά του κτιρίου, στο οποίο φοιτούν σχεδόν 2000 μαθητές, σε αυτήν την πόλη που βρίσκεται μεταξύ του Ντάλας και του Φορτ Ουόρθ, στο βόρειο τμήμα της πολιτείας. Το τοπικό παράρτημα του τηλεοπτικού δικτύου NBC επιβεβαίωσε πως από τους πυροβολισμούς υπάρχουν θύματα.

«Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχουν τραυματιστεί» και η αστυνομία «αναζητά τον ύποπτο», δήλωσε από την πλευρά του στο NBC ο δήμαρχος της πόλης Τζιμ Ρος.

All Parents -@mansfieldisd is setting up a parent reunification point at the Center for Performing Arts located at 1110 W. Debbie. Officers will be at that scene. Students will eventually be bused to that location after the school is completely secured. pic.twitter.com/gmv8UJBXDk — Arlington Police, TX (@ArlingtonPD) October 6, 2021

Με ανάρτησή της στο twitter η αστυνομία ενημερώνει ότι πραγματοποιούνται εντατικές έρευνες ενώ ορίστηκε ένα σημείο στο οποίο μπορούν να πάνε οι γονείς των μαθητών ώστε να ενημερωθούν. «Φαίνεται πως καθηγητές έχουν τραυματιστεί, είδαμε τουλάχιστον έναν μαθητή να απομακρύνεται με φορείο», είπε ο Οντάριο Χιούιτ, ο πατέρας ενός μαθητή, που έκανε δηλώσεις στο τοπικό παράρτημα του CBS.

WATCH LIVE: Police are responding to reports of a school shooting at Timberview High School in Arlington, Texas https://t.co/N5oZfxNgjB https://t.co/X1onXez70f — CBS News (@CBSNews) October 6, 2021

Στα κοινωνικά δίκτυα κυκλοφορεί κάποιο βίντεο στο οποίο ακούγονται ήχοι από πυροβολισμούς και διακρίνονται μαθητές να τρέχουν. Ωστόσο ακόμη δεν έχει επαληθευτεί η αυθεντικότητά του.