ΗΠΑ: Τερματίζουν μέρος της βοήθειας στο Νότιο Σουδάν

Οι ΗΠΑ αποφάσισαν να τερματίσουν μέρος της βοήθειας που παρέχουν στο Νότιο Σουδάν λόγω της «έλλειψης προόδου» στη διαδικασία μετάβασης και την «έλλειψη πολιτικής βούλησης» από πλευράς των ηγετών του, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Ουάσινγκτον «στηλιτεύει την αποτυχία των νοτιοσουδανών ηγετών να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους να οδηγήσουν στην ειρήνη το Νότιο Σουδάν» και «κατά συνέπεια αποφασίζει να βάλει τέλος στην αμερικανική υποστήριξη στους μηχανισμούς παρακολούθησης της ειρηνευτικής διαδικασίας από τη 15η Ιουλίου, για όσο θα εξετάζουμε τα επόμενα βήματα», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος της αμερικανικής διπλωματίας Νεντ Πράις.

Επικαλούμενες την «έλλειψη βιώσιμης προόδου», οι ΗΠΑ έθεσαν έτσι τέλος στην υποστήριξή τους προς δύο μηχανισμούς επιτήρησης της ειρηνευτικής διαδικασίας, επιφορτισμένους με την παρακολούθηση της μετάβασης: την Ανασυσταθείσα Μεικτή Επιτροπή Παρακολούθησης και Αξιολόγησης (Reconstituted Joint Monitoring and Evaluation Commission, RJMEC) και στον Μηχανισμό Επιτήρησης και Επαλήθευσης της Κατάπαυσης του Πυρός και των Μεταβατικών Διευθετήσεων Ασφαλείας (Ceasefire and Transitional Security Arrangements Monitoring and Verification Mechanism).

«Οι ηγέτες του Νότιου Σουδάν δεν επωφελήθηκαν πλήρως από την υποστήριξη που παρείχαν αυτοί οι μηχανισμοί επιτήρησης και επέδειξαν έλλειψη της απαραίτητης πολιτικής βούλησης για να εφαρμόσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις», σύμφωνα με τον κ. Πράις.

Η Ουάσινγκτον έχει επικρίνει το ότι δεν έχει εγκριθεί εκλογικός νόμος και ότι μέλη της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών και δημοσιογράφοι «εκφοβίζονται και εμποδίζονται να εκφραστούν».

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν μολαταύτα να παρέχουν βοήθεια στο Νότιο Σουδάν, συμπεριλαμβανομένης ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας σχεδόν 1 δισεκ. δολαρίων, και να υποστηρίζουν την αποστολή του ΟΗΕ στο Νότιο Σουδάν (MINUSS).

Η διετής περίοδος μετάβασης που προέβλεπε η συμφωνία που υπέγραψαν ο πρόεδρος Σάλβα Κιρ και ο αντίπαλός του, ο πρώην αντιπρόεδρος Ρικ Μάκαρ, θα πρέπει να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2023 και κατόπιν να οργανωθούν εκλογές μέσα σε 60 ημέρες.

Όμως πολλά στοιχεία-κλειδιά της συμφωνίας δεν έχουν τηρηθεί, ιδίως αυτά για την κατάρτιση νέου Συντάγματος και τη θέσπιση νέου εκλογικού νόμου.

Το Νότιο Σουδάν, από τις φτωχότερες χώρες στον πλανήτη παρά τα μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου που διαθέτει, μαστίζεται από χρόνια ανασφάλεια αφότου απέκτησε την ανεξαρτησία του από το Σουδάν, τον Ιούλιο του 2011.

Έκτοτε, σπαράσσεται από εμφύλιο πόλεμο που διαρκεί πάνω από τα μισά χρόνια της ύπαρξής του.