ΗΠΑ -Ταλιμπάν: Πόσο θα αντέξει η συμμαχία τους με τον «διάβολο»

APimages

Ο Τζο Μπάιντεν δικαιολόγησε τη συνεργασία των ΗΠΑ με τον «διάβολο», όπως αποκάλεσε τους Ταλιμπάν, στη βάση του κοινού συμφέροντος τους, να αποχωρήσουν όσο πιο γρήγορα οι αμερικανικές δυνάμεις από το Αφγανιστάν. Βέβαια, η τόσο στενή συνεργασία μετά από τόσες αιματηρές συγκρούσεις ξάφνιασε ακόμα και τους ίδιους τους Αμερικανούς.

Αμερικανοί πολίτες συγκεντρώνονταν στα επιλεγμένα σημεία από τους Ταλιμπάν κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ και οι ένοπλοι Ταλιμπάν τους οδηγούσαν απευθείας σε μία πύλη που ήλεγχαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, παρά το χάος που επικρατούσε. Η ανάγκη των Ηνωμένων Πολιτειών να φύγουν τάχιστα όσο το δυνατόν περισσότεροι από το Αφγανιστάν αποδείχθηκε μεγαλύτερη από το παρελθόν των Ταλιμπάν, που ήταν υπεύθυνοι για τους θανάτους χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών.

Πλέον όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζουν να αντιμετωπίζουν το Αφγανιστάν, όπως κάθε υπό ανάπτυξη χώρα και να προσαρμόζουν ανάλογα τη συμπεριφορά τους. Οι επικρίσεις που δέχθηκε ο Μπάιντεν για τη σχέση του με τους Ταλιμπάν, ιδιαίτερα για την πραγματοποίηση τους υπό το κράτος της αδυναμίας, προϊδεάζει για μία διαφορετική αντίδραση στο άμεσο μέλλον.

Έχοντας σηκώσει ψηλά το λάβαρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Τζο Μπάιντεν θα θέλει να δείξει άτεγκτος απέναντι στη βαρβαρότητα που επικρατεί και αναμένεται να συνεχιστεί στο Αφγανιστάν, παρά τη μετριοπάθεια που προσπαθούν να εκπέμψουν οι εκπρόσωποι των Ταλιμπάν. Οι αναφορές για καταπάτηση των δικαιωμάτων των γυναικών και την εκδικητικότητα εναντίον των αντιπάλων τους θα πιέσουν τον Λευκό Οίκο να προβεί σε κινήσεις, όπως το πάγωμα των κεφαλαίων περίπου 9.5 δισ. δολαρίων που ανήκουν στην κεντρική τράπεζα του Αφγανιστάν. Μία κίνηση που έδειξε τις προθέσεις τους.

Οι Ταλιμπάν βέβαια θα επικαλεστούν πως η παρουσία τους αποτελούν εγγύηση απέναντι σε ακραίες τζιχαντιστικές οργανώσεις, όπως το Ισλαμικό Κράτος του Χορασάν (ISIS-K), που ανέλαβε την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας του Αυγούστου στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ. Ο ίδιος ο Μπάιντεν έχει δεσμευθεί άλλωστε για αμερικανικά αντίποινα. Η λογική του «ο εχθρός του εχθρού είναι φίλος μου» ίσως βρει ευήκωα ώτα στην Ουάσιγκτον, ακόμα και στον ίδιο τον Αμερικάνο Πρόεδρο, με μεγάλη εμπειρία στην πραγματικότητα των διεθνών σχέσεων

Οι Ταλιμπάν έχουν ζητήσει να παραμείνει ανοιχτή η πρεσβεία των ΗΠΑ και επιζητούν τη διεθνή νομιμοποίηση, ενώ Ρωσία και Κίνα εποφθαλμιούν να καλύψουν το κενό που αφήνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το παράδοξο βέβαια θα είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από το Αφγανιστάν με μία, έστω «αναγκαστική», συμμαχία με τους Ταλιμπάν, δίχως οι φονταμενταλιστές να έχουν αλλάξει τον πυρήνα της πολιτικής τους υπόστασης.

Τα δεδομένα βέβαια μπορεί να μεταβληθούν εάν οι συγκρούσεις στην κοιλάδα Παντσίρ, με τις δυνάμεις που έχουν απομείνει από το προηγούμενο καθεστώς και αντιτίθενται στους Ταλιμπάν, ακολουθηθούν με μία ευρεία ανάφλεξη συγκρούσεων. Όσο οι Ταλιμπάν είναι στην εξουσία, θα είναι για τους Αμερικάνους πλέον ο «διάβολος» που γνωρίζουν καλά. Κι όπως θα παρατηρούσε ένας Βρετανός, better the devil you know than the devil you don't know.