ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο της Βιρτζίνια - Δυο τραυματίες

Για δυο τραυματίες από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε σχολείο της περιοχής Νιούπορτ στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ, κάνουν λόγω για αμερικανικά μέσα, επισημαίνοντας οι ισχυρές αστυνομικές αρχές βρίσκονται στο σχολικό συγκρότημα και αναζητούν τον δράστη ή τους δράστες που άνοιξαν πυρ.

HAPPENING NOW: Newport News Police investigating shooting at high school.



Authorities are on the scene of a shooting at Heritage High School. Students are being evacuated — and sent to tennis courts, said police.



Parents can meet children there.