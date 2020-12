ΗΠΑ: Πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι εμβολιασμοί στη Νέα Υόρκη

Ιστορική στιγμή για την πορεία της πανδημίας του κορονοϊού στις ΗΠΑ καθώς πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι εμβολιασμοί σε υγειονομικούς υπαλλήλους.

H νοσοκόμα Σάντρα Λίντσεϊ που εργάζεται στο Long Island Jewish Medical Center της Νέας Υόρκης εμβολιάστηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του Κυβερνήτη Άντριου Κοόμο σήμερα, Δευτέρα, και ήταν πιθανώς η πρώτη σε ολόκληρη τη χώρα που έλαβε το εμβόλιο σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

The nation just watched live as Sandra Lindsay - critical care nurse at Long Island Jewish Med Center Queens - became the first to be administered non trial COVID19 vaccine in NY. pic.twitter.com/pKnHylqQR0

Η Λίντσεϊ είπε στον γιατρό που της έκανε το εμβόλιο ότι αισθάνεται «υπέροχα». Αφού έλαβε το εμβόλιο, η Λίντσεϊ είπε στον κυβερνήτη Κουόμο ότι «δεν αισθάνθηκε διαφορετικά» από οποιοδήποτε άλλο εμβόλιο.

BREAKING: Critical care nurse in New York is among first in US to receive a coronavirus vaccine:



"We all need to do our parts to put an end to the pandemic." pic.twitter.com/kGUI8o9h63