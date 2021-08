ΗΠΑ: Ο κυβερνήτης του Τέξας -αρνητής των μέτρων κάτα του κορονοϊού- διαγνώστηκε θετικός

Ένας από πλέον γνωστούς αρνητές των περιοριστικών μέτρων κατά του κορονοιού, ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, διαγνώστηκε χθες πως έχει μολυνθεί σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, την επομένη της συμμετοχής του σε δημόσια εκδήλωση σε κλειστό χώρο.

Ο Άμποτ –πλήρως εμβολιασμένος– «υποβάλλεται καθημερινά σε τεστ» και το χθεσινό «ήταν το πρώτο με θετικό αποτέλεσμα», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσίευσε ο διευθυντής επικοινωνίας του τεξανού κυβερνήτη, ο Μαρκ Μάινερ. Θα παραμείνει «σε απομόνωση στην κατοικία του κυβερνήτη και θα συνεχίσει να υποβάλλεται σε τεστ καθημερινά», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως ο Άμποτ θα υποβληθεί σε θεραπεία με το σκεύασμα Regeneron, κοκτέιλ αντισωμάτων.

Ο κυβερνήτης «είναι καλά στην υγεία του και επί του παρόντος δεν παρουσιάζει κανένα σύμπτωμα» της COVID-19, κατά την ανακοίνωση. «Όλα τα πρόσωπα με τα οποία ήρθε σε στενή επαφή έχουν ενημερωθεί. Η πρώτη κυρία του Τέξας, η Σεσίλια Άμποτ, υποβλήθηκε σε τεστ που είχε αρνητικό αποτέλεσμα» για τον SARS-CoV-2, πάντα κατά το κείμενο.

Ο Γκρεγκ Άμποτ είναι ανάμεσα στους κυβερνήτες που εναντιώνονται σθεναρά στην υποχρεωτική χρήση μάσκας, ενώ έχει επίσης υπογράψει διάταγμα με το οποίο απαγορεύει σε οποιαδήποτε οντότητα που χρηματοδοτείται από τις αρχές του Τέξας να επιβάλει τον εμβολιασμό για την COVID-19. Μάλιστα ήταν από τους πρώτους σε εθνικό επίπεδο που από τον Μάρτιο ανακοίνωσε ότι τερματίζει το μέτρο της υποχρεωτικής χρήσης μασκών από τους κατοίκους, κρίνοντας ότι η δεύτερη πολυπληθέστερη αμερικανική πολιτεία διαθέτει πλέον «τα μέσα για να προστατεύσει» τον πληθυσμό της από την πανδημία του νέου κορονοϊού.

«Χάρη στις ιατρικές προόδους, τα εμβόλια και τις θεραπείες αντισωμάτων, το Τέξας διαθέτει πλέον τα μέσα για να προστατεύσει τους Τεξανούς από τον ιό», έλεγε ο Γκρεγκ Άμποτ. Ακόμη, είχε απαγορεύσει να επιβάλλονται τιμωρητικά μέτρα στους κατοίκους της πολιτείας αν δεν καλύπτουν τα πρόσωπά τους.

«Ο κυβερνήτης Άμποτ έβαζε τους πολιτικούς υπολογισμούς του ενόψει των εσωκομματικών διαδικασιών των Ρεπουμπλικάνων πάνω από τη δημόσια υγεία εξαρχής. Ελπίζω ότι θα αναρρώσει γρήγορα. Ελπίζω επίσης ότι θα ενεργεί εφεξής με πιο υπεύθυνο τρόπο για τις οικογένειες και τα παιδιά στο Τέξας», ήταν η αντίδραση μέσω Twitter του πρώην διεκδικητή του χρίσματος των Δημοκρατικών για την προεδρία Χουλιάν Κάστρο, πρώην δημάρχου του Σαν Αντόνιο.

«Αυτός ο ιός εξαπλώνεται σαν πυρκαγιά στο Τέξας, μη εξαιρουμένων των παιδιών. Ελπίζω ότι ο κυβερνήτης θα αναθεωρήσει την απόφασή του να απαγορεύσει την απαίτηση να χρησιμοποιούνται μάσκες στα σχολεία», ανέφερε λίγο νωρίτερα.

Ο κ. Κάστρο αναπαρήγαγε ακόμη ένα σύντομο βίντεο στο οποίο ο κ. Άμποτ εικονίζεται την προηγουμένη σε εκδήλωση των Ρεπουμπλικάνων, σε κλειστό χώρο, χωρίς μάσκα, περιστοιχισμένος από δεκάδες ανθρώπους, αρκετούς μεγαλύτερους, επίσης χωρίς μάσκες.

Greg Abbot attended a crowded, maskless indoor political event and now he unfortunately has Covid.



He’s getting VIP treatment—a third booster shot, Renegeron—unavailable to everyday Texans.



It’s the height of hypocrisy for him not to let schools require masks. pic.twitter.com/z1FYZZKoac