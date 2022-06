ΗΠΑ: Καταργείται μετά από 50 χρόνια το δικαίωμα στην άμβλωση - Έκτακτο διάγγελμα Μπάιντεν

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την απόφαση-ορόσημο του 1973 «Ρόου VS Γουέιντ» που αναγνώριζε το συνταγματικό δικαίωμα μιας γυναίκας να κάνει έκτρωση και τη νομιμοποίησε σε εθνικό επίπεδο, δίνοντας μια σημαντική νίκη στους Ρεπουμπλικάνους που θέλουν να περιορίσουν ή και να απαγορεύσουν την διαδικασία.

Η ανατροπή της απόφασης θα επιτρέψει και πάλι σε επιμέρους πολιτείες των ΗΠΑ να απαγορεύσουν τις αμβλώσεις, καθώς τουλάχιστον 26 πολιτείες αναμένεται να το πράξουν αμέσως ή το συντομότερο δυνατό.

Το δικαστήριο με ψήφους 6-3, που στηρίχθηκε από τη συντηρητική πλειοψηφία, επικύρωσε έναν νόμο του Μισισιπή που υποστηρίζεται από τους Ρεπουμπλικάνους που απαγορεύει τις αμβλώσεις έπειτα από 15 εβδομάδες κύησης. «Το Σύνταγμα δεν παρέχει δικαίωμα στην άμβλωση. Η εξουσία ρύθμισης των αμβλώσεων επιστρέφεται στον λαό και στους εκλεγμένους εκπροσώπους του», ανέφερε το δικαστήριο.

Υπό αυτές τις εξελίξεις ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα απευθύνει διάγγελμα σήμερα σχετικά με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, όπως δήλωσε ο Λευκός Οίκος.

«Ο Πρόεδρος Μπάιντεν θα κάνει δηλώσεις στις 12:30 μ.μ. ET σχετικά με την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την ανατροπή του Οργανισμού Υγείας Γυναικών Ντομπς εναντίον Τζάκσον για την ανατροπή της Ροε εναντίον Γουέιντ» αναφέρει σχετική ανάρτηση στο Twitter.

President Biden will deliver remarks at 12:30 PM ET on the Supreme Court decision on Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization to overturn Roe v. Wade.