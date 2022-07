ΗΠΑ: Εγκρίθηκε το νομοσχέδιο για χρηματοδότηση 280 δισ. στη βιομηχανία τσιπ

Ενίσχυση «μαμούθ» ύψους 280 δισ. δολαρίων για την αμερικανική βιομηχανία ημιαγωγών προβλέπει το νομοσχέδιο που ενέκρινε η αμερικανική Γερουσία (64 υπέρ, 32 κατά). Το νομοσχέδιο, ευρέως γνωστό ως πακέτο CHIPS-Plus, δίνει τρία σημαντικά κίνητρα για τους κατασκευαστές τσιπ:



-52 δισεκατομμύρια δολάρια για τη δημιουργία εργοστασίων και μονάδων παραγωγής, εκ των οποίων 2 δισεκατομμύρια για την παραγωγή τσιπ παλαιού τύπου που είναι απαραίτητα για την αυτοκινητοβιομηχανία και την αμυντική βιομηχανία.



-25% φορολογικές ελαφρύνσεις, ύψους περίπου 24 δισ., για επενδύσεις στην τοπική παραγωγή ημιαγωγών



-επιχορήγηση 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων για έρευνα.

Η Ένωση Βιομηχανίας Ημιαγωγών μέλη της οποίας είναι η AMD, η ARM, η Intel και η Broadcom, χαιρέτισε την απόφαση της Γερουσίας.

Αναλυτές αναφέρουν ότι μετά την πανδημία και την παγκόσμια έλλειψη που αυτή προκάλεσε στη διαθεσιμότητα ημιαγωγών, οι ΗΠΑ θέλουν να ενισχύσουν την εγχώρια παραγωγή τσιπ, καθώς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από χώρες στην Ασία.

I took a moment today to watch the Senate pass the CHIPS and Science Act, a bipartisan bill that will accelerate semiconductor manufacturing in the U.S.



It will lower prices, create jobs, and – critically – decrease our reliance on imported chips.



The House should pass it ASAP. pic.twitter.com/dnsa3xVdDr