ΗΠΑ: Ανοίγουν τα σύνορα για εμβολιασμένους Ευρωπαίους και Βρετανούς

Η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να επιβάλει τον εμβολιασμό κατά της Covid-19 σχεδόν σε όλους τους διεθνείς ταξιδιώτες, που δεν είναι Αμερικανοί πολίτες, οι οποίοι φθάνουν αεροπορικώς στις ΗΠΑ καθώς χαλαρώνει άλλους ταξιδιωτικούς περιορισμούς από τον Νοέμβριο, έκαναν γνωστό σήμερα πηγές καλά ενημερωμένες για το θέμα αυτό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν την είσοδο στο έδαφός τους στους εμβολιασμένους κατά της Covid-19 ταξιδιώτες που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες που είχαν απαγορευτεί από την Ουάσινγκτον ήδη από τις αρχές του 2020, αίροντας περιορισμούς που τέθηκαν σε εφαρμογή τον Μάρτιο το 2020, μεταδίδουν σήμερα το δίκτυο CNN και η ιστοσελίδα Politico.

Τα μέσα ενημέρωσης, που το καθένα επικαλείται ανώνυμες πηγές ενημερωμένες για το θέμα, διευκρινίζουν ότι η ανακοίνωση θα γίνει σήμερα. Η εφημερίδα Financial Times προσθέτει ότι η άρση των περιορισμών θα εφαρμοστεί από τον Νοέμβριο. Η "ταξιδιωτική απαγόρευση" παρέμεινε συνεπώς σε ισχύ σχεδόν 20 μήνες.

Κομισιόν: Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση των ΗΠΑ

«Χαιρετίζουμε την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι οι πλήρως εμβολιασμένοι ταξιδιώτες της ΕΕ θα μπορούν σύντομα να ταξιδέψουν ξανά στις ΗΠΑ», γράφει στο Τwitter η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. «Ένα πολυαναμενόμενο βήμα για τις διαχωρισμένες οικογένειες και φίλους και καλά νέα για τις επιχειρήσεις», συνεχίζει το ίδιο κείμενο το οποίο καταλήγει ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για ασφαλή ταξίδια».

We welcome US announcement that fully vaccinated EU travellers will soon be able to travel to the US again.



A long-awaited step for separated families & friends, and good news for business.



#EUCovidCertificate pic.twitter.com/SV5VsXf7Ba