ΗΠΑ: Αγοράκι ηλικίας 1 έτους τραυματίστηκε από αστυνομικά πυρά

Η μητέρα ενός μαύρου αγοριού ηλικίας 1 έτους, το οποίο τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από την αστυνομία στο Χιούστον, στις νότιες ΗΠΑ, ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να καταθέσει μήνυση κατά των δυνάμεων επιβολής του νόμου.

«Το μωρό μου δεν θα έπρεπε ποτέ να πυροβοληθεί, ιδίως όχι από την αστυνομία», είπε η μητέρα του Λέτζεντ Σμολς, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Tύπου.

«Υπάρχουν ακόμη θραύσματα της σφαίρας στο κεφάλι και παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας», σχεδόν δύο εβδομάδες αφότου υποβλήθηκε σε εκτομή ενός μέρους του εγκεφάλου, διευκρίνισε η Ντάισα Σμολς, ηλικίας 19 ετών, με τη φωνή της να σπάει από τη συγκίνηση.

Ήταν 3η Μαρτίου, η νεαρή γυναίκα έβαζε βενζίνη, με τον γιο της να βρίσκεται στο παιδικό κάθισμα στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, όταν ένα όχημα, το οποίο κυνηγούσε η αστυνομία, βγήκε από τον δρόμο, μπροστά από το πρατήριο καυσίμων.

Ένας ένοπλος άνδρας, που θεωρείτο ύποπτος για τουλάχιστον δύο διαρρήξεις, βγήκε από το όχημα και όρμησε μέσα στο αυτοκίνητο της Σμολς. Η αστυνομία άνοιξε τότε πυρ, σκοτώνοντας τον ύποπτο και τραυματίζοντας το αγοράκι.

Η Σμολς «έβαζε βενζίνη εκείνη την ώρα», περιέγραψε ένας αξιωματικός της αστυνομίας του Χιούστον, ο Τρόι Φίνερ, μετά την τραγωδία. Όμως, σύμφωνα με τη νεαρή γυναίκα, είχε τελειώσει και είχε ξανακαθίσει στο όχημά της, όταν ο άνδρας, που κυνηγούσαν οι αρχές, μπήκε μέσα.

«Γνώριζαν ότι βρισκόταν εντός του αυτοκινήτου και εντούτοις άνοιξαν πυρ», διαβεβαίωσε ο δικηγόρος της Μπεν Κραμπ, που ειδικεύεται σε υποθέσεις αστυνομικής βίας σε βάρος Αφρο-Αμερικανών.

«Εκείνη την ώρα, μπροστά σε Αφρο-Αμερικανούς, η αστυνομία αρχικά πυροβόλησε και στη συνέχεια έθεσε ερωτήσεις. Αυτό δεν το κάνει με άλλους πολίτες», εκτιμά ο δικηγόρος.

«Δεν πρέπει να πυροβολεί κανείς όταν δεν γνωρίζει τον στόχο του», συμπλήρωσε ο συνάδελφός του Αντόνιο Ρομανούτσι. «Δεν βρισκόμαστε σε μια ταινία ή μια τηλεοπτική σειρά!».

Οι δύο δικηγόροι ζήτησαν πρόσβαση στα βίντεο της αστυνομίας όπου καταγράφηκε το σκηνικό, σημειώνοντας πως η αστυνομία του Χιούστον είναι εξοπλισμένη με κάμερες, κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους επιχειρήσεων. «Συγκεντρώνουμε ακόμη τα στοιχεία, όμως σύντομα θα καταθέσουμε μήνυση», είπε ο Αντόνιο Ρομανούτσι.

