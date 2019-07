ΗΠΑ: 2 νεκροί από πυροβολισμούς σε κατάστημα στο Μισισίπι

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένα αστυνομικός τραυματίστηκε όταν άγνωστος άνδρας άνοιξε πυρ σε κατάστημα της γνωστής αλυσίδας Walmart στο Μισισίπι.

Σύμφωνα με το CNN, ο άνδρας που πυροβόλησε αλλά και ένας αστυνομικός που έσπευσε στο σημείο μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά από την ανταλλαγή πυροβολισμών, όπως ενημέρωσε ο σερίφης της τοπικής κομητείας.

Ο αστυνομικός φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και η πορεία της υγείας του εξελίσσεται καλά, ανέφερε το τοπικό κέντρο υγείας.

Τα ονόματα των δύο θυμάτων δεν έχουν ανακοινωθεί, ενώ όπως αναφέρουν πληροφορίες πρόκειται για δύο υπαλλήλους του καταστήματος. Εκτιμάται ακόμα ότι ο ένοπλος ήταν επίσης υπάλληλος, χωρίς ωστόσο να έχει διασταυρωθεί.

A tragic and tearful start to the day, as there are reports of shots fired at the #Southaven #Walmart Stay @3onyourside pic.twitter.com/u9QGBCYxpq