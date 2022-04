Intralot: Από το ναρκοπέδιο στην ολική επαναφορά

Tον Αύγουστο του 2021, η πρώτη μεγάλη κίνηση του Σωκράτη Κόκκαλη, πέτυχε δύο στόχους στο δρόμο για την εξυγίανση της εταιρείας: Την αναχρηματοδότηση των ομολογιών λήξης 2021 και τη μείωση κατά 163 εκατ. ευρώ των συνολικών δανειακών υποχρεώσεών της. Η επόμενη κίνηση με Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και «εγγυητή» το fund Standard General του Σου Κιμ, που εστιάζει σε επενδύσεις στο χώρο των καζίνο, τυχερών παιχνιδιών και media, θα προσδώσει νέα αναπτυξιακή δυναμική.

Στις 5 Νοεμβρίου του 2020, η μετοχή της ΙΝΤΡΑΛΟΤ είχε 0,12 ευρώ και η κεφαλαιοποίηση της μετοχής μετά βίας υπερέβαινε τα 18 εκατ. ευρώ.

Η στήλη είχε αφιερώσει το άρθρο στην εταιρεία και στην πορεία της από την ίδρυσή της μέχρι τότε καταλήγοντας με το ερώτημα: «Πόσο γυμνός είναι ο βασιλιάς» ;

Ακριβώς δέκα μήνες αργότερα, υπό τη διοίκηση του Σωκράτη Κόκκαλη, έγινε το πρώτο μεγάλο βήμα προς την εξυγίανση : Η εταιρεία ανακοίνωσε τη μεταβίβαση από την Intralot Global Holdings B.V. μετοχών ύψους 34,27% του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot US Securities B.V. (έμμεσα μητρικής της Intralot, Inc.) στους κατόχους υφισταμένων ομολογιών λήξης 2024, ονομαστικής αξίας € 118.240.000 που συμμετείχαν στην ανταλλαγή. Η Intralot διατηρεί τον έλεγχο του 65,73% της Intralot, Inc. και της διοίκησης της εταιρείας.

Ο Πρόεδρος Σωκράτης Κόκκαλης χαρακτήρισε τότε – Αύγουστος 2021- ιστορική την ημέρα εκείνη καθώς πέτυχε τους δύο στόχους της σε σχέση με την κεφαλαιακή της δομή, αναχρηματοδοτώντας τις ομολογίες λήξης Σεπτεμβρίου 2021 και μειώνοντας κατά 163 εκατ. ευρώ τις συνολικές δανειακές της υποχρεώσεις. ΄

Η κομβικής σημασίας κίνηση αυτή, αποτυπώθηκε και στην τιμή του Ομολόγου, που από το 60 σκαρφάλωσε στο 80, όπως διακρίνεται στο γράφημα:

ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΑΠΟ FITCH

Στις 23 Δεκεμβρίου του 2021 ο Οίκος Fitch προχώρησε σε υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Intralot για δύο λόγους εκ των οποίων ο σημαντικότερος ήταν η χειροτέρευση του πιστωτικού της προφίλ καθώς δεν ενοποιούσε πλέον την θυγατρική της ΗΠΑ. Ο δεύτερος λόγος ήταν η μη ανανέωση της άδειας λοταρίας στη Μάλτα, κάτι που ήταν ήδη γνωστό. Τουναντίον, ο Οίκος αναγνώρισε ότι η θυγατρική στις ΗΠΑ έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και μάλιστα η αξιoλόγησή της είναι στην κατηγορία B.

Την 1η Μαρτίου του 2022 η Ιntralot γνωστοποίησε ότι η Alphachoice Services Limited, η οποία ελέγχεται κατά ποσοστό 100% από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "K-Systems”, της οποίας μόνος μέτοχος είναι ο κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, απέκτησε 7.323.920 κοινές ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου της εταιρείας, ανεβάζοντας το ποσοστό του στο 25,695% έναντι του προηγούμενου 20,885%.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΕΛΙΔΑΣ

Μόλις χτες η Intralot ανακοίνωσε μια ακόμα εντυπωσιακή κίνηση με στόχο την ολική επαναφορά της εταιρείας δρομολογώντας Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου έως 130 εκατ. ευρώ. Κατ΄ αυτό τον τρόπο θα ισχυροποιήσει την οικονομική θέση του Ομίλου αποκτώντας πρόσβαση στις ταμειακές ροές της Αμερικάνικης θυγατρικής καθώς τα χρήματα της Αύξησης θα χρησιμοποιηθούν για την επαναγορά του ποσοστού 33,23% της θυγατρικής στις ΗΠΑ που δεν ελέγχεται από την Intralot μετά την αναδιάρθρωση δανεισμού τον περασμένο Αύγουστο, έναντι 121,2 εκατ. ευρώ η 3,65 ευρώ ανά μετοχή. Επιπροσθέτως θα επιλυθεί το θέμα των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων με επακόλουθη συνέπεια την έξοδο από την επιτήρηση και την επιστροφή στη χρηματιστηριακή κανονικότητα.

Βασικός αρωγός στην αλλαγή σελίδας μέσω της ΑΜΚ θα είναι το fund Standard General με έδρα την Νέα Υόρκη που εστιάζει σε επενδύσεις στο χώρο των καζίνο, τυχερών παιχνιδιών και media. Είναι ο βασικός μέτοχος της Bally’s Corporation που κατέχει 14 Καζίνο στις ΗΠΑ, διαθέτει άδειες αθλητικού στοιχήματος και τον περασμένο χρόνο έκανε μια εξαγορά αξίας 2δις. δολαρίων της βρετανικής εταιρείας online gaming Gamesys.

Ηγέτης του Standard General Soo Kim ιδρυτικός εταίρος και Διευθυντής Επενδύσεων της εταιρείας, που θα αναλάβει ρόλο μεγάλου εγγυητή στην κεφαλαιακή αύξηση. Θα αποκτήσει όλες τις αδιάθετες μετοχές της ΑΜΚ έναντι τιμής που δεν θα υπερβαίνει τα €0,58 ανά μετοχή και μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Η συναλλαγή προϋποθέτει την ολοκλήρωση μέχρι την 10ηΑυγούστου 2022 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και η σύμβαση αγοράς μετοχών υπεγράφη στις 25.4.2022.

Η τιμή επαναγοράς του ποσοστού της θυγατρικής των ΗΠΑ αποτιμά την εταιρεία στα 365 εκατ. ευρώ και ενδεχόμενη είσοδος στο Nasdaq με πολύ υψηλότερο τίμημα θα προσφέρει σημαντικές υπεραξίες στον Όμιλο. Υπενθυμίζουμε τον σχεδιασμό της Novibet συμφερόντων Ροδόλφου Οντόνι και την τάξη μεγέθους. Από την άλλη, δεν μπορεί να αποκλειστεί και πιθανή πώληση στο νέο στρατηγικό εταίρο της εισηγμένης. Ο κύκλος εργασιών της αμερικανικής θυγατρικής είναι 154 εκατ. ευρώ, τα κέρδη ebidta 70 εκατ. ευρώ και οι ελεύθερες ταμειακές ροές 58 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τους μετόχους και την ακριβή διατύπωση των όρων της Αύξησης, αυτό αναμένεται να γίνει στην επικείμενη Γενική Συνέλευση στις 17 Μαΐου.

Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι ο Σωκράτης Κόκκαλης που στις 27 Μαΐου κλείνει τα 83 του χρόνια, με μια σειρά ανατρεπτικών κινήσεων τα τελευταία χρόνια, επαναφέρει τον όμιλο Intralot με τη διεθνή δραστηριοποίηση του σε τροχιά αναπτυξιακής δυναμικής.