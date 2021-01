Ινδονησία: Τουλάχιστον 35 νεκροί από τον σεισμό στην Κελέβη

Ο ισχυρός σεισμός 6,2 βαθμών που έπληξε νωρίς σήμερα το πρωί (τοπική ώρα) την Κελέβη, στην Ινδονησία, προκαλώντας την κατάρρευση πολλών κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου νοσοκομείου, στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 26 ανθρώπους, κατά τον ακόμη προσωρινό απολογισμό της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

«Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες υπάρχουν 26 νεκροί, όλοι στην πόλη Μαμούτζου», ανέφερε ο Αλί Ραχμάν, επικεφαλής του τοπικού παραρτήματος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, τονίζοντας πως ο απολογισμός υπάρχει κίνδυνος να γίνει ακόμη πιο βαρύς.

Άλλοι 600 άνθρωποι τραυματίστηκαν και πολλά κτίρια κατέρρευσαν όταν έγινε ο σεισμός, που είχε επίκεντρο έξι χιλιόμετρα βορειοανατολικά από την πόλη Ματζένε.

A strong 6.2 magnitude earthquake killed at least ten people, injured hundreds and damaged many buildings in Indonesia’s Sulawesi island. The epicentre of the quake was six kilometers northeast of Majene city https://t.co/e1a7okskvI pic.twitter.com/FDalOKB6Kw