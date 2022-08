Ινδία: Κατεδαφίστηκαν δυο ουρανοξύστες ύψους 100 μέτρων

Χιλιάδες άνθρωποι έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν σήμερα για περίπου 10 ώρες από τα διαμερίσματά τους, τα οποία βρίσκονται κοντά σε δύο ουρανοξύστες στα προάστια του Νέου Δελχί που θα κατεδαφιστούν με ελεγχόμενη έκρηξη, καθώς η κατασκευή τους κρίθηκε παράνομη.

Παράλληλα, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και σωστικά συνεργεία αναπτύχθηκαν για την αναμενόμενης διάρκειας 9 ως 15 δευτερολέπτων επιχείρηση κατεδάφισης των δύο μεγάλων κτιρίων ύψους 103 μέτρων, στα οποία βρίσκονται 850 ακατοίκητα διαμερίσματα.

Επιπροσθέτως, οι αρχές έχουν επίσης εκτρέψει την κυκλοφορία των οχημάτων γύρω από τους ουρανοξύστες Apex και Ceyane, οι οποίοι βρίσκονται σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο που ενώνει το πολυπληθέστερο κρατίδιο της Ινδίας, το Ουτάρ Πραντές, με την πρωτεύουσα.

Το Ανώτατο Δικαστήριο έδωσε πέρυσι εντολή να γκρεμιστούν οι δύο ουρανοξύστες που βρίσκονται στην περιοχή Νόιντα έπειτα από μακρά δικαστική μάχη, αποφαινόμενο ότι παραβιάζουν πολλούς κανόνες δόμησης και πυρασφάλειας.

Περισσότερα από 3.700 κιλά εκρηκτικών αναμενόταν να χρησιμοποιηθούν σήμερα γύρω στις 14:30 τοπική ώρα (12:00 ώρα Ελλάδος) για να γκρεμιστούν τα δύο συγκροτήματα κατοικιών, δήλωσαν αξιωματούχοι σε τοπικά ειδησεογραφικά δίκτυα. Τα δύο κτίρια αναμένεται να καταρρεύσουν μετά την πυροδότηση των εκρηκτικών υλών, που έχουν τοποθετηθεί σε στρατηγικά σημεία για να διασφαλιστεί η πρόκληση της ελάχιστης δυνατής ζημιάς στην κατοικημένη περιοχή στην οποία βρίσκονται.

Η εντολή για την απομάκρυνση των κατοίκων κοντινών διαμερισμάτων από τα σπίτια τους έχει ισχύ για περίπου δέκα ώρες. Ωστόσο μερικές οικογένειες απομακρύνθηκαν σε ασφαλή μέρη όπου θα παραμείνουν και το βράδυ φοβούμενες μια αυξημένη ρύπανση και τους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονούν για την υγεία τους τα πολλά συντρίμμια από τα δύο κτίρια.

