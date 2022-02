Ηχούν οι σειρήνες στο Κίεβο, αναφορές για επικείμενο βομβαρδισμό

Ηχούν οι σειρήνες στο Κίεβο το βράδυ του Σαββάτου, καθώς υπάρχουν αναφορές για επικείμενο βομβαρδισμό της ουκρανικής πρωτεύουσας από τις ρωσικές δυνάμεις.

Υπενθυμίζεται ότι το ρωσικό υπουργείο Άμυνας έδωσε εντολή από το μεσημέρι του Σαββάτου για γενική επίθεση σε όλα τα μέτωπα της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το CNN, η αντίσταση των ουκρανικών δυνάμεων είναι «πιο σκληρή από το αναμενόμενο».

Στο πεδίο της μάχης, η Ρωσία έχει υποστεί βαρύτερες από το αναμενόμενο απώλειες σε άνδρες, τεθωρακισμένα και αεροσκάφη. Γεγονός που εξηγείται, σύμφωνα με τους Αμερικανούς αξιωματούχους, από το ότι η απόδοση των ουκρανικών αντιαεροπορικών δυνάμεων ήταν καλύτερη από ότι αναμενόταν.

«Τα ουκρανικά αντιαεροπορικά συστήματα και τα αεροσκάφη συνεχίζουν να είναι ενεργά και να εμποδίζουν τα ρωσικά μαχητικά να θέσουν υπό τον έλεγχό τους τον ουκρανικό εναέριο χώρο», επισήμαναν οι αξιωματούχοι.

Ουκρανός πρωθυπουργός: Η Ρωσία θα λογοδοτήσει για τα εγκλήματα πολέμου

Ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμίχαλ κατηγόρησε τη Ρωσία για εγκλήματα πολέμου εναντίον αμάχων, δηλώνοντας ότι η Μόσχα θα πρέπει να οδηγηθεί στο διεθνές δικαστήριο.

Σύμφωνα με τον Σμίχαλ, ρωσικές οβίδες έχουν πλήξει νηπιαγωγεία, πολυκατοικίες και «λεωφορεία με παιδιά». «Για αυτά τα εγκλήματα, η ρωσική ηγεσία θα πρέπει να οδηγηθεί σε διεθνές δικαστήριο. Ο εχθρός θα πρέπει να τιμωρηθεί για τη δολοφονία Ουκρανών παιδιών. Η Ουκρανία δεν θα τους συγχωρέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

H Ευρωπαϊκή Ένωση ανάβει πράσινο φως για παραδόσεις στρατιωτικού οπλισμού στην Ουκρανία, προκειμένου οι ουκρανικές δυνάμεις να συνεχίσουν να αντιστέκονται στην ρωσική εισβολή.

Σημειώνεται ότι η ΕΕ ετοιμάζεται να προχωρήσει και σε τρίτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, με το ζήτημα της αποσύνδεσης της Ρωσίας από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα SWIFT να αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της τηλεδιάσκεψης των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών την Κυριακή.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διευκολύνει την παράδοση στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία» δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

EU defence in action in support to #Ukraine Will facilitate deliveries of military aid from #EU to Ukraine. Democratic #Ukraine will prevail. @ZelenskyyUa https://t.co/JQomw768DD

Νωρίτερα, η Γερμανία είχε ανακοινώσει ότι στέλνει στην Ουκρανία 1.000 αντιαρματικά όπλα και 500 αντιαεροπορικούς πυραύλους Stinger, ενώ και η Ολλανδία θα προμηθεύσει τον ουκρανικό στρατό 50 αντιαρματικά όπλα Panzerfaust-3 και 400 ρουκέτες,

Ουκρανός αξιωματούχος: Περίπου 3.500 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματιστεί

Ένας σύμβουλος του ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως η επίθεση της Ρωσίας εναντίον του Κιέβου δεν προχωρεί και ότι περίπου 3.500 ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί ή τραυματισθεί μέχρι στιγμής κατά την εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία.

«Χτυπάμε τον εχθρό γύρω από το Κίεβο. Ο εχθρός δεν κινείται τώρα», δήλωσε ο Ολέκσιι Αρεστόβιτς.

Μπάιντεν: O Πούτιν παράγει το αντίθετο αποτέλεσμα απ' αυτό που ήθελε

«Ο Πούτιν παράγει το αντίθετο αποτέλεσμα απ' αυτό που ήθελε» δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε συνέντευξή του που μεταδόθηκε το Σάββατο, επισημαίνοντας πως στόχος αυτή τη στιγμή είναι οι χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παραμείνουν ενωμένες.

«Ο στόχος μου από την αρχή ήταν να διασφαλίσω ότι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ θα έχουν την ίδια γραμμή. Γιατί αυτό που νομίζω είναι ότι ο Πούτιν πίστευε ότι αυτό που θα μπορούσε να κάνει ήταν να διασπάσει το ΝΑΤΟ, δημιουργώντας ένα μεγάλο άνοιγμα για να μπορέσει να περάσει. Και αυτό δεν έχει συμβεί», τόνισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στον δημοσιογράφο Μπράιαν Τάιλερ Κοέν.

«Όχι μόνο το ΝΑΤΟ είναι περισσότερο ενωμένο, δείτε τι γίνεται με τη Φινλανδία, δείτε τι γίνεται με τη Σουηδία, δείτε τι γίνεται με άλλες χώρες. Παράγει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα απ' αυτό που ήθελε», δήλωσε ο κ. Μπάιντεν σε συνέντευξή του. «Αυτό που ξέρω είναι πως πρέπει να επιμείνουμε σ' αυτή την πορεία μαζί με τους υπόλοιπους συμμάχους μας», πρόσθεσε.

Επίσης, προέβλεψε ότι η Ρωσία θα πληρώσει βαρύ τίμημα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για την εισβολή στην Ουκρανία, ενώ επισήμανε πως ο πόλεμος αυτός φέρνει την Ευρώπη και το ΝΑΤΟ ακόμα πιο κοντά.

Ερωτηθείς για τις κυρώσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε ότι είναι ο μοναδικός τρόπος να τιμωρηθεί η Ρωσία χωρίς να υπάρξει κίνδυνος πολέμου παγκόσμιας κλίμακας.

«Έχουμε δύο επιλογές. Πρώτον, να ξεκινήσουμε Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, να πάμε σε πόλεμο με την Ρωσία. Ή δεύτερον, να εξασφαλίσουμε ότι μια χώρα που ενεργεί τόσο αντίθετα με το διεθνές δίκαιο θα πληρώσει τίμημα γι' αυτό που έκανε», σχολίασε.

Νέο μήνυμα Ζελένσκι: Θα αγωνιστούμε για όσο χρειαστεί για να απελευθερώσουμε τη χώρα

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι καλωσόρισε προτάσεις από την Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν για διεξαγωγή ειρηνευτικών συνομιλιών με τη Ρωσία και χαρακτήρισε τη συνομιλία του με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκι κλειδί για συμφωνίες για περισσότερη διεθνή στήριξη στην Ουκρανία.

«Θα αγωνιστούμε για όσο χρειαστεί για να απελευθερώσουμε τη χώρα», δηλώνει ο Ζελένσκι σε σύντομο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του και προσθέτει ότι η χώρα του αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή έλλειψη πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων.

According to the results of my conversation with @azpresident, all @SOCARofficial gas stations in Ukraine have been instructed to provide fuel for ambulances and SES free of charge. At night we are waiting for a plane with medications from Azerbaijan.