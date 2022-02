H Γερμανία στέλνει αντιαρματικά στην Ουκρανία

Την παράδοση 1000 αντιαρματικών και 500 πυραύλων Stinger στην Ουκρανία ενέκρινε πριν από λίγο η Καγκελαρία.

«Η ρωσική επίθεση σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής. Είναι καθήκον μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να στηρίξουμε την Ουκρανία στην άμυνά της εναντίον του στρατού εισβολής του Πούτιν. Γι' αυτό παραδίδουμε 1000 αντιαρματικά και 500 πυραύλους Stinger στους φίλους μας στην Ουκρανία», δήλωσε ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς με ανάρτησή του στο Twitter.

#BREAKING Germany says it will send 1,000 anti-tank weapons, 500 'Stinger' surface-to-air missiles to Ukraine pic.twitter.com/BxiS86fBFb