Η UEFA έχασε ξανά τη μπάλα...

Ο Κρίστιαν Ερικσεν παραμένει στο νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή, ενώ επικοινώνησε με τους συμπαίκτες του στην Εθνική Δανίας, αλλά και εκείνους της Ιντερ. Ο γιατρός της ομάδας, Μόρτεν Μπόσεν, επιβεβαίωσε πως υπέστη ανακοπή καρδιάς, προτού καταφέρουν να τον επαναφέρουν. Υπογράμμισε πως οι εξετάσεις που του έγιναν δείχνουν καλές. Ωστόσο, το περιστατικό της κατάρρευσής του στον αγωνιστικό χώρο του «Πάρκεν» της Κοπεγχάγης και η διαχείρισή του από την UEFA, προκάλεσε σκληρή κριτική προς την Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Συνομοσπονδία.

Το πρώτο ζήτημα ήταν η τηλεοπτική κάλυψη και οι εικόνες που μετέδωσε η UEFA μέσω της παγκόσμιας μετάδοσης. Ο υπεύθυνος για το global feed του οργανισμού, Ζαν-Ζακ Αμσελέμ, ανέφερε: «αμέσως είπα στις ομάδες μου να μην επικεντρωθούν στον Ερικσεν και να μην τον δείχνουν. Ωστόσο, έπρεπε κάποια στιγμή να δείξουμε τους Δανούς και τα συναισθήματα εκείνων που έκλαιγαν. Δεν νομίζω πως κάναμε κάτι λάθος». Συνέχισε λέγοντας: «ο παραγωγός μας ήταν σε συζητήσεις με την UEFA. Οι οδηγίες που είχαμε ήταν ξεκάθαρες: να μην κάνουμε κοντινά πλάνα, να μην δείξουμε τις προσπάθειες ανάνηψης, αλλά δεν υπήρχε πρόβλημα με το να δείξουμε το τί γινόταν γύρω του. Αν κάναμε ένα γενικό πλάνο δεν θα παρουσιάζαμε τα συναισθήματα. Δείξαμε τη θλίψη και την ανησυχία του κόσμου, των παικτών και των τεχνικών τιμ, όπως επίσης και την ενότητα μιας στιγμής μεγάλου άγχους».

Βέβαια, η UEFA επιλέγει να μην δείχνει σε άλλες διοργανώσεις εισόδους θεατών ή πλάνα με πολιτικά μηνύματα που κατά καιρούς ξεφεύγουν των ελέγχων των γηπέδων, ιδίως στο Champions League. Ο Αμσελέμ και η ομάδα του μάλλον δεν έκαναν καλή δουλειά γιατί τις στιγμές που ο Ερικσεν πάλευε για τη ζωή του εκείνοι έδειχναν την σύντροφό του να κλαίει, ενώ ξεκάθαρα διακρίνονταν και οι σπασμοί του σώματός του καθώς οι γιατροί προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν. Αν δεν ήταν οι συμπαίκτες του να σχηματίσουν ένα τοίχος μπροστά του και η κατάληξη ήταν η απευκταία, το μακάβριο θέαμα θα μεταδιδόταν ζωντανά. Το BBC, για παράδειγμα, ζήτησε συγγνώμη. «Οταν φτάσαμε ο Κρίστιαν είχε σφυγμό, αλλά ξαφνικά σταμάτησε και έπρεπε να του κάνουμε CPR. Το πρωτόκολλο που ακολουθήσαμε ήταν ν' αποφύγουμε το θάνατό του. Για κάποιο διάστημα είχε “φύγει”, αλλά με την χρήση του απινιδωτή επέστρεψε. Πόσο κοντά ήμασταν να τον χάσουμε; Δεν το ξέρω», ανέφερε ο Μπόσεν.

Επειτα είναι και το ζήτημα του τί είπαν οι υπεύθυνοι της UEFA που βρίσκονταν στο γήπεδο, το οποίο επίσης έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Εδωσαν δύο λύσεις στους παίκτες των Δανών: ή θα έπαιζαν λίγο μετά κόντρα στη Φινλανδία (όπως και έγινε και τελικά έχασαν με 1-0) ή θα περίμεναν να αγωνιστούν στις 12 το μεσημέρι της Κυριακής. Κι αυτό παρόλο που σε περίπτωση πολλαπλών κρουσμάτων Covid-19 υπάρχει η δυνατότητα αναβολής ενός αγώνα για 48 ώρες. «Κανείς δεν ήθελε να παίξει. Οι παίκτες μου ήταν σε κακή κατάσταση. Δεν μπορείς να μπει στο γήπεδο λίγο αφότου είδες έναν από τους συμπαίκτες σου και καλύτερους σου φίλους να παλεύει για τη ζωή του», τόνισε ο κόουτς της Δανίας, Κάσπερ Χιούλμαντ. Η UEFA τοποθετήθηκε λέγοντας πως οι παίκτες συμφώνησαν ν' αγωνιστούν. Απέφυγε ν' αναφέρει πως τους παρουσίασε το δίλημμα «ή τώρα ή αύριο». Οι παίκτες αγωνίστηκαν μόνο αφού μίλησαν με τον Ερικσεν.

Ο Πέτερ Σμάιχελ, θρυλικός τερματοφύλακας της Δανίας και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πατέρας του Κάσπερ Σμάιχελ, κίπερ των Δανών κι ενός εκ των παικτών που έτρεξαν να παρηγορήσουν την σύντροφο του Ερικσεν όταν αυτή κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο, κατέκρινε την UEFA. «Αυτό που πρότειναν στους παίκτες ήταν γελοίο», δήλωσε σε συνέντευξή του στο BBC.

