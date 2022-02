Η στιγμή που ο Πούτιν «αδειάζει» το δεξί του χέρι στην αντικατασκοπεία

Η σύσκεψη υπό τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με θέμα την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των περιοχών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στην ανατολική Ευρώπη, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο προχθές Τρίτη, αποδείχθηκε επεισοδιακή, καθώς ο ρώσος πρόεδρος αναγκάστηκε να «αδειάσει» δημοσίως το δεξί του χέρι στην αντικατασκοπεία, μετά την γκάφα του τελευταίου, να κάνει λόγο για «προσάρτηση» των εν λόγω περιοχών.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας Κατασκοπείας Σεργκέι Ναρίσκιν, αρχικά πρότεινε να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις και να μην προχωρήσουν στην αναγνώριση.



Η τοποθέτησή του προκάλεσε την αντίδραση του Πούτιν, ο οποίος επέμεινε να στην ερώτηση. Ο Ναρίσκιν τα έχασε, με αποτέλεσμα να κάνει λόγο για προσάρτηση, όπως ακριβώς συνέβη με την περίπτωση της Κριμαίας, πριν από οκτώ χρόνια.



«Υποστηρίζω την πρόταση για ένταξη των Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ στη ρωσική ομοσπονδία», ανέφερε, προκαλώντας την «έκρηξη» του Πούτιν.



«Δεν μιλάμε για προσάρτηση. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για την αναγνώριση ή μη της ανεξαρτησίας», τόνισε ο ρώσος πρόεδρος, επαναφέροντας τον Ναρίσκι στην «τάξη». Εκείνος από πλευράς έσπευσε να διορθώσει, λέγοντας: «Υποστηρίζω την πρόταση για αναγνώριση της ανεξαρτησίας».



«Καλώς, μπορείς να καθίσεις τώρα. Ευχαριστούμε», απάντησε ο Πούτιν.



Ο Ναρίσκιν ανέφερε συγκεκριμένα στη σύσκεψη: «Με την πρόταση του Νικολάι Πλατόνοβιτς, θα μπορούσαμε να δώσουμε, πως να το πω, στους δυτικούς μας εταίρους μια τελευταία ευκαιρία. Να τους δώσουμε μια επιλογή, σε μικρό χρονικό ορίζοντα, να πιέσουν το Κίεβο να επιλέξει την ειρήνη και να εφαρμόσει τη συμφωνία του Μινσκ» είπε ο Ναρίσκιν και συνέχισε: «Στη χειρότερη περίπτωση, πρέπει να πάρουμε την απόφαση για την οποία συζητάμε σήμερα».



Ακολούθησε οργισμένη του Πούτιν. «Τι σημαίνει αυτό; Στη χειρότερη περίπτωση; Προτείνεις να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις;», ρώτησε ο ρώσος πρόεδρος και πρόσθεσε: «Ή να αναγνωρίσουμε ανεξαρτησία;».



Ο Ναρίσκιν φάνηκε να τραυλίζει και ο Πούτιν συνέχισε να τον πιέζει «Μίλα, μίλα, μίλα καθαρά».

Since I haven't found an English version online, I've added subtitles to Putin's humiliation of his spy chief during today's grotesque security council meeting in the Kremlin. pic.twitter.com/bFx25nWzTK