Η σημασία της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και η απόκτηση των F-35

Σημείο αναφοράς για τις ΗΠΑ τόσο σε γεωπολιτικό, όσο και σε ενεργειακό επίπεδο, αποτελεί η Ελλάδα στα Βαλκάνια και την ΝΑ Μεσόγειο, με αιχμή του δόρατος το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και το ρόλο του για το ΝΑΤΟ, αλλά και για την απεξάρτηση της περιοχής από το ρωσικό αέριο.

Κυβερνητικές πηγές μεταφέρουν την ικανοποίηση της ελληνικής πλευράς από τη πρώτη μέρα της επίσκεψης, και το γεγονός ότι οι ΗΠΑ "βλέπουν" τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως έναν ηγέτη με πολύ καλή γνώση του διεθνούς Περιβάλλοντος, σταθερές απόψεις και ως έναν αξιόπιστο εταίρο.

It was an honor to host Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis and Mrs. Mitsotaki for a reception at the White House. The friendship, partnership, and alliance between our two nations is stronger than it has ever been. pic.twitter.com/2DLXuP9yhZ