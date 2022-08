Βρετανία: Η Ρωσία έτοιμη να αξιοποιήσει κάθε στρατιωτική κίνηση στη Ζαπορίζια για την προπαγάνδα της

Η Ρωσία είναι έτοιμη να αξιοποιήσει οποιαδήποτε ουκρανική στρατιωτική δραστηριότητα κοντά στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής της Ζαπορίζια για σκοπούς προπαγάνδας, σύμφωνα με τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Ρωσία έχει θέσει υπό στρατιωτική κατοχή τον πυρηνικό σταθμό. Κύριος κίνδυνος για τη λειτουργία του αντιδραστήρα παραμένει πιθανή διακοπή στα συστήματα ψύξης, ζημιά στην εφεδρική τροφοδοσία ή ενδεχόμενο σφάλμα από εργαζομένους, οι οποίοι δουλεύουν υπό πίεση, σύμφωνα με την έκθεση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας.

Στις 21 Αυγούστου, εικόνες από τον σταθμό έδειξαν ότι η Ρωσία διατηρούσε ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στην τοποθεσία, με τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού σε απόσταση 60 μέτρων από τον αντιδραστήρα νούμερο πέντε. Τα ρωσικά στρατεύματα πιθανώς προσπαθούσαν να καλύψουν τα οχήματα σταθμεύοντάς τα κάτω από εναέριους σωλήνες και γερανογέφυρες».

