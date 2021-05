Ζ. Μπορέλ: Η Ρωσία έχει επιλέξει το δρόμο της αντιπαράθεσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει την απόφαση των ρωσικών αρχών να απαγορεύσουν την είσοδο οκτώ υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όπως αναφέρει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ σε ανακοίνωση που εξέδωσε εκ μέρους της ΕΕ.

Russia has chosen confrontation instead of agreeing to redress the negative trajectory of our bilateral relations.



My solidarity with @EP_President @VeraJourova & the 6 officials on whom Russia has imposed a travel ban.



We reserve the right to respond with appropriate measures https://t.co/OhSpaMD9yw