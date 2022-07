Η προστασία του περιβάλλοντος γίνεται πράξη με παράκτιο καθαρισμό και καθαρισμό βυθού στην Πάρο

Ζούμε σε μία εποχή που με καθημερινά φαινόμενα απροσδόκητα ή αναμενόμενα όπως καύσωνες, χαλάζι, καταρρακτώδεις βροχές, φονικές πυρκαγιές και επέλαση της μωβ μέδουσας στις ακτές μας, είναι πλέον φανερό πως η ισορροπία του περιβάλλοντος έχει διαταραχτεί πολύ και πως η προστασία του οικοσυστήματος και όλων των ειδών ζωής πρέπει να αποτελέσει πρώτη προτεραιότητα για τον πολίτη ατομικά αλλά και την επιχειρηματική ζωή, ώστε να έχουμε όλοι ένα καλύτερο αύριο.

Την προστασία του περιβάλλοντος εδώ και χρόνια κάνει πράξη με σημαντικές δράσεις σε θάλασσα και ακτές ο Όμιλος Εταιριών Τσέτη (ΟΦΕΤ) με τις δύο φαρμακευτικές επιχειρήσεις Unipharma και Intermed του Ομίλου σε συνεργασία με την οργάνωση «All for blue» της Κατερίνας Τοπούζογλου.

Στο πλαίσιο αυτών των δράσεων για το υπεύθυνο επιχειρείν, που προστατεύει το περιβάλλον σέβεται και δίνει αξία στην κοινωνία και εξασφαλίζει αειφορία και βιωσιμότητα, η Πάρος έγινε το τέταρτο νησί όπου διοργανώθηκε παράκτιος και θαλάσσιος καθαρισμός μετά τη Μύκονο, την Δήλο και την Σύρο. Με αυτές τις δράσεις ο ΟΦΕΤ αποδεικνύει σταθερά την δέσμευση του στην προστασία του περιβάλλοντος και σε συνεργασία με την οργάνωση «All for blue» όχι απλώς καθαρίζει ακτές και βυθούς θαλασσών αλλά στη συνέχεια διαχωρίζει τα απορρίμματα ώστε από τα πλαστικά που μαζεύονται με τη βοήθεια των αυτοδυτών από τον βυθό δημιουργούνται δεύτερης ευκαιρίας κάδοι απορριμμάτων με ειδικό καπάκι με χοάνη.

Στόχος αυτής της συνδυαστικής δράσεις που δίνει δεύτερη ευκαιρία στα απορρίμματα να μπορούν τα νησιά μας να έχουν τους κατάλληλους κάδους που συγκεντρώνουν τα απορρίμματα των κατοίκων και των παραθεριστών, χωρίς τον κίνδυνο να τα πάρει ο αέρας. Εκτός από τα σακουλάκια από τσιπς, γαριδάκια κουτιά με τσιγάρα άλλες συσκευασίες καλαμάκια υπάρχουνε και άλλα αντικείμενα τα οποία είναι πάρα πολύ ελαφρά και μπορούν να μετακινηθούν μέτρα ή χιλιόμετρα μακριά με τα μελτέμια και ένα από αυτά που αποτελεί και πανδημικό απόρριμμα και πλέον φιγουράρει μέσα στα 10 βασικότερα θαλάσσια απορρίμματα του πλανήτη είναι οι προστατευτικές μάσκες!

Όπως εξηγεί η Κατερίνα Τοπουζογλου, οι προστατευτικές μάσκες βρίσκονται μέσα στα πρώτα 10 θαλάσσια απορρίμματα, στην άμμο, στους βυθούς των θαλασσών, κοντά στα αλμυρίκια, στα δέντρα στους θάμνους και σχεδόν πάντα έξω από τους κάδους. Η περιβαλλοντική δράση με το σύνθημα «Keep Paros Blue» πραγματοποιήθηκε στην παραλία Λιβάδια στην Παροικιά της Πάρου το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου με την συνδρομή του ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου ΟΦΕΤ, την οργάνωση All for blue, αυτοδυτών και μικρών παιδιών που ήρθαν εθελοντικά να βοηθήσουν από τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου. Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού η επικεφαλής της οργάνωσης All for blue Κατερίνα Τοπούζογλου ενημέρωσε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν συλλέγουμε αντικείμενα από το βυθό γιατί πολλά θαλάσσια είδη και κυρίως τα χταπόδια που είναι και ιδιαίτερα ευέλικτα έχουν την τάση να φωλιάζουν μέσα σε μπουκάλια ή κουτάκια αναψυκτικών ή μπίρας.

Στη δράση- στη διάρκεια της οποίας ήταν παρούσα και η δημοτική αρχή και συγκεκριμένα ο Δήμαρχος κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος- συμμετείχαν 30 στελέχη του Ομίλου Φαρμακευτικών Εταιριών Τσέτη (ΟΦΕΤ) ως μέλη της Green Team του ομίλου, 7 μικροί εθελοντές – μέλη του Ναυτικού Ομίλου Πάρου (ΝΟΠ), 8 αυτοδύτες, 4 ελεύθεροι δύτες από τα τοπικά καταδυτικά κέντρα Paros Diving Centre και Cycladic Diving καθώς και μέλη της All For Blue, που συνεργάστηκαν για την αποκατάσταση της παραλίας. Το αποτέλεσμα του καθαρισμού, που διεξήχθη με το πρωτόκολλο μηδενικού αποτυπώματος που ακολουθεί η All For Blue, ήταν η απομάκρυνση δεκάδων συσκευασιών αλουμινίου από αναψυκτικά από το βυθό της παραλίας και ο ταυτόχρονος απεγκλωβισμός τεσσάρων μικρών χταποδιών μέσα από τα κουτάκια.

Συλλέχθηκαν επίσης, συσκευασίες τροφίμων, πλαστικά μπουκάλια νερού, ποτήρια μιας χρήσης, χαρτόκουτα, καλαμάκια κι άλλα «σκουπίδια» που συχνά αφήνουν οι παραθεριστές στις παραλίες. Τα αντικείμενα καταγράφηκαν στη βάση δεδομένων της Padi Aware με αναφορά στον ΟΦΕΤ. Η περιβαλλοντική αυτή ενέργεια, εντάσσεται στην Στρατηγική του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη για Βιώσιμη Ανάπτυξη, στους άξονες της οποίας βρίσκεται η υποστήριξη ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, η ενίσχυση της έρευνας και νέας γενιάς και η προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματός μας. Τον Σεπτέμβριο του 2021 η Green Team του ΟΦΕΤ, είχε πραγματοποιήσει αντίστοιχη περιβαλλοντική ενέργεια στο εμβληματικό νησί της Δήλου.

Κατά τη διάρκεια της δράσης τα μικρά παιδιά απο τον Ναυτικό Όμιλο Πάρου συγκέντρωσαν σε ειδικά καλάθια δεκάδες αποτσίγαρα. Τα αποτσίγαρα -οι γόπες -είναι ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές του πλανήτη μας και υπάρχει εκτίμηση ότι κάθε χρόνο περίπου 4,5 τρισεκατομμύρια αποτσίγαρα μολύνουν τις παραλίες και δηλητηριάζουν τα είδη της θαλάσσιας ζωής με τα τοξικά συστατικά που περιέχουν. Οι αυτοδύτες μάζεψαν πολλά πλαστικά μπουκάλια νερού τενεκεδάκια αναψυκτικών σαμπρέλες από λάστιχα αλλά πλαστικά κομμάτια συσκευασιών και άλλα σκουπίδια δίχτυα και σακούλες, μέσα στα οποία παγιδεύονται θαλάσσιες χελώνες ή δελφίνια και διαταράσσεται η ισορροπία και η αλυσίδα των θαλάσσιων ειδών με αποτέλεσμα να έχουμε ειδικά στις ελληνικές θάλασσες το φαινόμενο της επέλασης τεράστιων κοπαδιών από μέδουσες -κάτι στο οποίο έχει συμβάλει καθοριστικά και η υπεραλίευση.